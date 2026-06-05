豁免俄石油制裁 美財長：擬改採對特定國家核可

美國對俄羅斯石油臨時豁免制裁措施即將到期，財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，未來可能改採針對特定國家發放臨時豁免，讓某些國家可買到俄國石油。

隨著中東戰爭推高全球能源價格，川普政府對已經在海上運輸途中的俄國石油貨運，兩度延長豁免，預定6月17日到期。

貝森特在聯邦眾議院歲計委員會（House Ways andMeans Committee）指出：「如果有進一步的豁免措施，我傾向採取對特定國家核發，而非普遍適用。」

外界疑慮對俄石油制裁豁免，將讓莫斯科受惠，影響到烏克蘭戰爭，貝森特解釋：「俄羅斯因臨時豁免所能增加的收入極為有限。俄石油本來就出口到中國，現在臨時豁免制裁，則俄油有機會流向美國盟友。」

伊朗為報復美國的攻擊，幾乎完全封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行，導致能源價格飆漲，嚴重衝擊一些高度依賴進口石油的國家。