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豁免俄石油制裁 美財長：擬改採對特定國家核可
美國對俄羅斯石油臨時豁免制裁措施即將到期，財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，未來可能改採針對特定國家發放臨時豁免，讓某些國家可買到俄國石油。
隨著中東戰爭推高全球能源價格，川普政府對已經在海上運輸途中的俄國石油貨運，兩度延長豁免，預定6月17日到期。
貝森特在聯邦眾議院歲計委員會（House Ways andMeans Committee）指出：「如果有進一步的豁免措施，我傾向採取對特定國家核發，而非普遍適用。」
外界疑慮對俄石油制裁豁免，將讓莫斯科受惠，影響到烏克蘭戰爭，貝森特解釋：「俄羅斯因臨時豁免所能增加的收入極為有限。俄石油本來就出口到中國，現在臨時豁免制裁，則俄油有機會流向美國盟友。」
伊朗為報復美國的攻擊，幾乎完全封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行，導致能源價格飆漲，嚴重衝擊一些高度依賴進口石油的國家。
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