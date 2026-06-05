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澤倫斯基公開信邀普丁會談 促全面停火促和平

中央社／ 基輔4日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天發表一封致俄羅斯總統普丁的公開信，提議兩人舉行會談以達成協議，結束這場持續4年多的戰爭，並警告若無法達成協議，基輔當局已準備好繼續作戰。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在這封信中表示，多數俄羅斯民眾已對烏克蘭飛彈與無人機攻擊、通貨膨脹及燃料短缺感到厭倦，並已準備好接受和平。這封信已寄送給包括美國在內的其他國家。

澤倫斯基表示，在美國將注意力集中於伊朗衝突之際，「若只是等待歐洲這場戰爭重新成為美國關注焦點，將是錯誤的做法」。

他表示，通往和平的道路必須從前線開始，「前線就是外交必須展開的起點」。澤倫斯基強調，烏克蘭主張「在談判期間全面停火，這是國際慣例。」

澤倫斯基提議為雙方會面訂定明確日期，並指出已有多個國家「依循傳統接待各國領袖，以解決戰爭與和平的問題」。他並舉出瑞士、土耳其以及阿拉伯世界國家為例。

澤倫斯基寫道：「不要害怕踏出結束戰爭的這一步。這是你們現在最主要的訴求。」

「烏克蘭提議，透過你我之間直接對話來結束這場戰爭。我在此提議會面…如果你個人無法得出現在是時候結束戰爭的結論，烏克蘭將繼續為自身的生存而戰。」

澤倫斯基並暗示，如果戰爭持續下去，恐怕會危及普丁（Vladimir Putin）的個人地位。

「這是一段你瞭如指掌的俄羅斯歷史事實：當俄羅斯感到疲憊不堪時，變局就會到來。」

在莫斯科方面，克里姆林宮表示已經收到澤倫斯基的信函，並將會把內容呈報給普丁。

澤倫斯基 俄羅斯 烏克蘭

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