瑞士航空業失序乘客案件攀升 飛安面臨旅遊旺季挑戰

失序乘客造成的瑞士飛航安全事件持續攀升，2025年案件突破2000件。除酒精、暴力與違規行為增加外，因攜帶犬隻旅客所引發的衝突也增加。夏季旅遊旺季，航空業的乘客秩序面臨新挑戰。

根據瑞士聯邦民航局（Bazl）最新數據，近年機上失序乘客（Unruly Passengers）事件持續攀升，包括辱罵、對其他乘客或機組人員施暴，以及不遵守飛航安全指示等行為。統計顯示，2025年案件達2021件，較2024年增加17%；而2024年已較前一年增加30%，顯示問題持續惡化。

幾乎每天都有失序乘客引發飛安事件，其中以對空服員的語言攻擊最多，共518起。其他違規包括不遵守繫安全帶、關閉電子設備等規定、違反禁菸、酒精或毒品濫用、乘客飲用自帶酒精飲品，以及暴力與性騷擾事件等。

瑞士廣播電視台（SRF）近日指出，飛航失序乘客不僅案件數增加，嚴重程度也升高。近期一架由紐約飛往蘇黎世的瑞航班機上，一名比利時籍乘客起飛後要求進入駕駛艙，並攻擊空服員與其他乘客，造成多名機組員受傷。機長基於飛安考量請求返航，班機最終緊急折返紐約。

該名乘客1日遭紐約法院判處10個月有期徒刑，並因破壞座艙等罪名遭罰7萬美元（約新台幣220萬元）。

瑞航發言人裴澤（Micheal Pelzer）表示，瑞航對美國法院判決感到欣慰，任何對機組員或乘客施暴的行為都不被允許。

此外，隨著攜帶寵物搭機人數增加，相關違規案件也上升。根據瑞士每日廣訊報（Tages-Anzeiger）報導，一名義大利乘客日前因拒絕空服員要求，不願將犬隻留在運輸箱中，遭罰400瑞郎（約新台幣1萬6000元）。

依瑞航規定，經過認證的導盲犬或服務犬不受體型限制，可免費進入客艙，但須服從指令，不得對其他乘客造成干擾。然而，並非所有旅客都能理解輔助犬同行需求，也使相關衝突增加。民航局的數字也顯示，2025年因攜帶犬隻引發的失序事件共117起，較2024年的80起增加46%，增幅高於整體失序乘客案件。

民航局發言人拉維克拉（Antonello Laveglla）在瑞士廣播電視台採訪中指出，近年口頭與肢體失序事件不只發生在航空業，火車、電車等大眾運輸系統也面臨類似問題，且發生頻率上升。