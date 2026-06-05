美國制裁古巴總統 擴大施壓共產黨領導階層
美國財政部網站顯示，美國今天對古巴總統狄亞士-卡奈（MiguelDiaz-Canel）及部分相關人員和實體祭出制裁。
路透社報導，針對這次制裁，古巴政府未立即回應置評請求。被制裁的對象還有另外4人和5個實體，包括古巴革命武裝力量部（Ministry of the RevolutionaryArmed Forces）。
現年66歲的狄亞士-卡奈在2018年接替勞爾．卡斯楚（Raul Castro）成為古巴總統，勞爾．卡斯楚則是前古巴領導人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）的胞弟。
今天對狄亞士-卡奈採取行動，是華府擴大施壓古巴共產黨領導階層的最新措施。
上述制裁公布之際，美國總統川普（DonaldTrump）告訴記者，美國希望古巴「成為一個治理良好的國家」。
美國政府上個月才對11名古巴官員實施制裁，其中包括該國通訊部長、數名軍方領導人以及主要情報機構。
美國也指控勞爾．卡斯楚涉及謀殺罪，因他涉嫌參與1996年古巴流亡者團體駕駛的飛機遭古巴戰機擊落事件。
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