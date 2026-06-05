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共同民主黨隱憂 「後李在明」時代 未見政治明星
在首爾市長吳世勳連任成功及國民力量前代表（黨魁）韓東勳這次順利進軍國會下，二○三○年的下屆總統大選保守派總統候選人熱門人選已初步浮現，反觀以共同民主黨為首的進步派則欠缺「後李在明」時代的政治明星。
「韓國蓋洛普」民調主任許珍宰分析，根據前兩次地方選舉結果，現任總統民調較高時，執政黨通常能取得較多地方首長席次；這次地方選舉是在李在明政府去年六月四日上台後幾乎一年舉行，自然就像南韓選民對總統李在明執政一年來的成績打分數。
許珍宰還分析，真正重要的不是執政黨有沒有贏，而是贏多少，才可以被視為「真正贏了」；就算執政黨這次在許多獲勝，但要是拿不下首爾或釜山，對該黨而言依舊美中不足。對此，李在明四日表示，將虛心接受人民透過選舉結果發出的信號。
由於自去年六月就任的共同民主黨籍總統李在明支持率維持高檔，以及前總統尹錫悅前年十二月宣布戒嚴的事件引發選民反感，此次選前各界大多看好執政黨。
在選舉結果未出乎意料下，進步派的共同民主黨已從中央至地方幾乎全面執政，掌握行政及立法部門和地方，一雪二○二二年被「國民力量」以十五比二重創的前恥，但仍未奪回至關重要的首爾市長。
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