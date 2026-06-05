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吳世勳1%之差連任首爾市長 南韓執政黨扼腕

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
南韓最大在野黨「國民力量」籍首爾市長吳世勳（中）四日在首爾的競選總部慶祝勝選。美聯社
南韓最大在野黨「國民力量」籍首爾市長吳世勳（中）四日在首爾的競選總部慶祝勝選。美聯社

南韓三日舉行地方選舉及國會議員補選。在十六個一級行政區中，執政黨共同民主黨橫掃京畿道等十二個，除了進步派票倉「湖南」地區，也在保守派票倉的「嶺南」地區攻下兩個廣域市（相當於我國直轄市）釜山和蔚山，但仍未能收復全國最具指標性的首爾市。

原在選後出口民調及開票時一路落後的最大在野黨「國民力量」候選人、現任首爾市長吳世勳，最終逆轉勝執政黨共同民主黨候選人鄭愿伍，第五度當選首爾市長。

「避免韓國完全傾斜」

吳世勳在當選感言中指稱，「各位市民讓首爾成為民主的最後一道安全關卡，避免韓國完全倒向單一方向」。

吳世勳被看好角逐總統

韓媒報導說，吳世勳連任成功，不僅確保他在首爾市的施政路線得以延續，也進一步提升自己在南韓保守派中的政治影響力，鞏固他角逐國民力量乃至整個保守派下屆總統候選人的地位。

去年隸屬國民力量的尹錫悅因南韓憲法法院四月通過國會對他的彈劾案而提前下台後，一度傳出吳世勳將宣布爭取代表該黨角逐總統寶座，但在權衡後他並未投入黨內初選。

三日由南韓三大電視台在投票結束後發布的聯合出口民調顯示，吳世勳得票率為百分之四十六，落後鄭愿伍的百分之五十一點四。吳世勳在開票後也明顯落後鄭愿伍，但四日凌晨逐漸縮小差距，同日上午確定當選。

根據南韓中央選管會截至四日晚間的開票結果，已開百分之九十九點五四選票，吳世勳獲百分之四十九點一五選票、鄭愿伍獲百分之四十八點一三。六十五歲的吳世勳以約二五六萬票，躋身首爾地方選舉史上首位五度當選的市長。

一級行政區在野僅4席

除了首爾，保守派最大黨「國民力量」則守住有「保守（派）心臟」之稱的大邱廣域市，以及嶺南的慶尚南、北道。即在一級行政區的知事與市長中，共同民主黨和國民力量的當選人為十二比四。

至於國會議員補選，共同民主黨獲九席、國民力量獲四席，一月被國民力量開除黨籍的韓東勳以無黨籍參選「釜山北甲選區」，在國民力量也推派候選人的保守派分裂下，最終仍險勝共同民主黨候選人河正宇。

另一位備受關注的國會議員候選人則是進步派在野小黨「祖國革新黨」代表（黨魁）曹國在「京畿道平澤乙選區」落選，他四日也引咎辭去代表。

南韓 首爾 釜山

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