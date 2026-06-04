中國大陸海警擾釣魚台日本漁船 專家：使主權爭議常態化

隨著中國在亞洲加速推進海洋擴張，日本電視台（NTV）取得的影像顯示，在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周邊海域，中國船艦多次逼近日本漁船。日本安全保障專家指出，中國持續在相關海域施壓，目的之一是讓外界逐漸習慣這種狀況，進而將其常態化。

報導指出，台灣近期舉行以中國武力犯台為假想情境的軍事演習，而在上月美中領袖會談後，中國在台灣周邊及東海海域的軍事活動也有升高趨勢。

台灣國家安全會議秘書長吳釗燮日前在社群媒體X公布地圖顯示，台灣的情監偵情報顯示，中國在過去數日，已於第一島鏈周邊部署超過100艘船艦，且時間點緊接在北京峰會（美國總統川普與中國國家主席習近平會面）之後。

報導稱，這則貼文引發關注，其中，中國船艦活動區域也涵蓋日本主張擁有主權的釣魚台列嶼周邊海域。

日本沖繩縣石垣市議員兼漁民仲間均上月25日搭乘漁船「獅」號前往釣魚台作業。就在進入日本領海前，中國海警局兩艘船出現，並開始尾隨監視。

仲間指出，「最讓我吃驚的是無線電廣播。他們一直不停地說『這裡是中國領海』。」他表示，中國海警船幾乎一路跟隨，意圖干擾漁船作業。

與此同時，負責當地警備的日本海上保安廳巡視船也出現，擋在日本漁船與中國海警船之間進行阻隔，避免中國船隻靠近漁船。

根據仲間均提供的影像，中國海警船透過無線電，以日語廣播稱，「日本漁船『獅』號，這裡是中國海警1306。釣魚台及其附屬島嶼是中國領土，其周邊12海里屬於中國領海。貴船已進入中國管轄海域，不得侵入中國領海」，單方面主張該海域屬於中國領海。

對此，日本巡視船立即回應，「中國海警船隊，這裡是日本海上保安廳巡視船PL84。釣魚台是日本領土，無法接受貴船的主張。」

巡視船接著說，「中國海警船隊，貴船正在侵入日本領海。貴船的航行不符合無害通過原則，請立即離開日本領海」，反覆要求中國船隻撤離。

當漁船進入釣魚台列嶼附近、日本領海開始捕魚作業時，中國海警船仍試圖接近。日本巡視船立刻警告中國海警船不得接近漁船及巡視船。雙方不斷透過無線廣播針鋒相對。

仲間表示，許多沖繩漁民因擔憂安全問題，現在幾乎不再前往附近作業，但他認為，「如果不去捕魚，就守不住尖閣。必須守住漁場、繼續捕魚。漁民不能認輸，還是要出海。」

日本智庫笹川平和財團資深研究員小原凡司表示，日本海上保安廳目前仍能有效應對中國海警船活動，但中國長期持續在相關海域施壓，目的之一在於讓日本社會逐漸習慣常態化局面。這種做法本身就是對日本領土主權的威脅。