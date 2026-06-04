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向美韓示威！金正恩亮出神祕核設施 揚言核武戰力將「指數級成長」

聯合新聞網／ 綜合報導
北韓官媒《朝中社》公布金正恩視察照片。美聯社
北韓官媒《朝中社》公布金正恩視察照片。美聯社

北韓近日罕見公開一處生產核武燃料的新設施，領導人金正恩（Kim Jong Un）更高調宣示，未來將以「指數級速度」擴張國家核武力量。外界認為，此舉不僅是在向美韓示威，也顯示平壤當局已無意將核武計畫納入談判籌碼，決心鞏固自身「核武國家」地位。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，金正恩於11日視察核燃料廠，與高層官員共同確認未來核武發展藍圖，並要求大幅提升核武力量。雖然官方未透露設施位置，但北韓官媒《朝中社》指出，核燃料廠採用的是「更先進的技術」。

公開照片中，金正恩穿梭於狹窄走道，兩旁排列著大量銀色管線與圓柱狀設備。南韓軍方研判，這是一座鈾濃縮工廠，畫面中的設備極可能是用來提煉高濃縮鈾的離心機。另一張照片則顯示，金正恩與官員開會討論，桌上擺放著一張經過模糊處理的圓錐形物體圖示，外界猜測可能與核彈頭設計有關。

這已是北韓第三次對外公開鈾濃縮設施。除了2010年向美國學者展示寧邊（Yongbyon）核設施外，北韓去年也曾釋出另一座秘密鈾濃縮工廠照片。南韓統一部部長鄭東泳（Chung Dong-young）去年更透露，北韓目前至少擁有4座鈾濃縮設施，且全年無休運作。

金正恩表示，面對「最兇惡敵人」的威脅，北韓必須持續提升核威懾力量。外界普遍認為，他口中的敵人指的正是美國與南韓。他同時強調，維持核武國家地位是北韓「不變的立場」，並宣稱國內核材料產能已較5年前增加超過一倍。

分析人士指出，金正恩長期希望國際社會正式承認北韓擁核地位，進而爭取解除聯合國制裁。儘管美國總統川普（Donald Trump）多次表示願意重啟對話，但平壤始終拒絕以「去核化」作為談判前提。

目前許多專家認為，北韓已具備以核武攻擊美國本土的能力，但仍有人質疑其是否完全掌握彈頭重返大氣層及多彈頭技術。根據估計，北韓核彈頭數量已從2018年的20至60枚，大幅增加至超過100枚，使東北亞安全局勢持續升溫。

核武 北韓 金正恩

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