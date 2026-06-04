第一輪即出局…德國競選聯合國安理會席位 何以輸得這麼慘？

（德國之聲中文網）當聯合國大會宣布葡萄牙和奧地利成功當選進入下屆安理會時，在場的德國外長瓦德富（Johann Wadephul）面無表情，但他必須接受這一結果：競選聯合國安理會非常任理事國席位，德國在第一輪投票後已經出局。

德國僅獲得104票，沒有達到所需要的127票即三分之二多數。對於執政一年多的德國聯邦政府而言，這是迄今為止外交政策領域最慘重的失敗。

瓦德富之後在當天的德國電視一台承認，他曾動過競選失利將辭職的念頭，但後來放棄了這一選項。他說，「我個人無可指摘，這個結果令人非常失望，是一次慘痛的失敗」。瓦德富表示，將對德國本次競選安理會席位失敗的原因進行徹底分析。

削減發展援助資金是失敗的主因？

周三競選失利後，柏林政壇就其原因展開了激烈辯論。德國是繼美國、中國和日本之後聯合國最大的出資國。為什麼這還不足以獲得足夠的票數，尤其是全球南方國家並不買帳？

批評人士認為，德國政府一段時間以來持續降低對發展合作的重視程度。非政府組織也持相同觀點。發展合作領域的非政府組織ONE的主任迪爾曼（ Lisa Ditlmann）表示，任何像德國這樣連續五次大幅削減發展援助的國家，都不應該對缺乏國際支持感到驚訝。

缺乏對國際法的明確立場？

許多批評人士認為，德國政府遲遲未提交申請以及在宣傳造勢上的遲疑態度，是失敗的決定性因素。

奧地利和葡萄牙早在十多年前就已表達了進入聯合國安理會的意願，政府也多次派出強大的陣容出席聯合國總部會議。相比之下，德國總理梅爾茨去年居然回避了聯合國全體大會。

失敗的原因還歸結為，德國政府沒有充分表明對國際法的重視程度？換言之：梅爾茨為何沒有更明確地指出美國綁架委內瑞拉前總統馬杜洛的行為違反了國際法？正如許多觀察家對此的一致看法？

許多批評人士認為，梅爾茨更擔心的是得罪難以捉摸的美國總統川普。就連德國聯合政府中的伙伴社民黨也對此提出了批評。該黨外交政策專家艾哈邁托維奇（Adis Ahmetovic）在柏林表示，國際法是基於規則的國際秩序的基礎，必須平等適用於所有國家。一旦出現雙標的印象，信譽就會受損。左翼黨聯合主席阿肯（Jan van Aken）的表態則更為直白，他在德國電視一台說，這就是隨意踐踏國際法的後果。

許多國家未能履行對德國的承諾？

但更重要的是，與許多國家一樣，雖然德國對以色列政府在2023年10月7日哈馬斯發動恐襲後對加沙地帶的軍事行動，越來越持批評態度，目前，以色列對黎巴嫩的襲擊以及對伊朗發動的戰爭，也令柏林政府倍感憂慮。然而，德國以對以色列負有歷史責任為由，一再拒絕制裁以色列。

其他可能導致競選失敗、卻很難證實的原因還有，有政府消息人士周四（6月4日）透露，德國已收到許多國家的支持承諾，加在一起足以達到三分之二的多數票。不過，投票是秘密進行的，顯然，許多國家沒有兌現承諾。

而俄羅斯的影響力究竟有多大也尚不清楚，莫斯科阻止德國進入安理會的主要原因，是德國被看作是烏克蘭的堅定支持者。

對德國而言，申請卻未能獲得安理會席位尚屬首次：除了五個常任理事國「美國、中國、俄羅斯、法國和英國」之外，十個非常任理事國每兩年輪換一次。德國作為世界上最具經濟實力的國家之一，此前每隔八年就能擔任一屆安理會非常任理事國，德國曾六次成功當選。如今，這一規律不再延續。

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