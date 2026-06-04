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美國檢討歐洲駐軍規模 波羅的海國家關注

中央社／ 維爾紐斯4日專電

美國五角大廈日前聲明將縮減美軍駐歐洲旅級部隊數量，使部署規模回歸2021年水準，波羅的海國家也提高對美軍未來輪調安排的關注。愛沙尼亞立陶宛官員近日均表示，目前尚未掌握下一批美軍部隊的具體部署時間與規模。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）2日報導，美國自2019年以來，在立陶宛部署重裝旅輪調駐留，並在烏克蘭戰爭爆發後進一步擴大駐軍規模。

報導透露，隨著這一輪的部署任務結束，已有超過1000名美軍及其裝備開始撤離。雖然預期將有新一批部隊接替，但相關時程與規模尚未獲得確認。

據報導，立陶宛國安官員表示，此次交接可能導致比以往更長的駐軍空窗期。立陶宛總統國家安全顧問馬圖利奧尼斯（Deividas Matulionis）強調，美方已保證未來美軍將持續駐紮在立陶宛。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）今天報導，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美軍在波羅的海地區與波蘭的部署轉為長期輪調模式，一個部隊的兵力約維持在700至1000人規模，並定期更換部隊。

目前，美軍在愛沙尼亞南部沃魯（Võru）駐有一個裝甲步兵營，並在塔帕（Tapa）軍事基地駐有一個戰車連。

ERR報導，愛沙尼亞國防部長派夫克（HannoPevkur）表示，目前在愛沙尼亞部隊輪調仍照常進行。他也呼應立陶宛的說法，表示美軍會持續存在。

不過，派夫克也指出，目前尚未開始為下一輪輪調做準備。他表示，美國目前正全面檢討在歐洲的軍力配置，在相關決策完成前，不會有新的部署調整，相關計畫可能會在2週後將在布魯塞爾舉行的北約國防部長會議上公布。

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