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撐不到一天？以黎有條件停火剛達共識 黎巴嫩官媒：又遭以軍空襲

中央社／ 貝魯特4日綜合外電報導
從黎巴嫩納巴蒂耶可見以色列發動攻擊後濃煙滾滾，攝於2026年6月3日。(路透)
從黎巴嫩納巴蒂耶可見以色列發動攻擊後濃煙滾滾，攝於2026年6月3日。(路透)

黎巴嫩官媒報導，以黎在華府會談並宣布同意實施「有條件停火」後，不過短短數小時，以色列又再度向黎巴嫩南部發動空襲

法新社報導，黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，黎南多處道路遭到無人機攻擊，其中已有至少一起襲擊事件造成人員傷亡。

以軍表示，今天清晨以色列北部曾響起防空警報，其中一起涉及「可疑空中目標」的事件已獲處置，另一起隨後已證實為誤報。

以黎昨天在美方斡旋下展開第4輪會談，據會後發表的聯合聲明，以黎雙方均同意停火，但條件是伊朗支持的真主黨（Hezbollah）必須「全面停火」，並同意設立「試點區」（pilot zones），由黎巴嫩正規部隊進駐管轄，全面驅逐真主黨等所有非國家武裝勢力。

以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar BenGvir）今天嚴厲批評以黎協議是個「嚴重的錯誤」。

黎巴嫩 空襲 以軍

延伸閱讀

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