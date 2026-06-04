快訊

「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

謝謝你們沒有忘記！88歲北京老母親的感動憶兒

畢典致詞惹議…校長脫口「趕快結束自己」 世新大學回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

槍響不斷…索馬利亞總統延任引動盪 首都夜間爆發衝突

中央社／ 摩加迪休4日綜合外電報導
索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）昨夜槍聲大作，今晨仍煙硝瀰漫。法新社
索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）昨夜槍聲大作，今晨仍煙硝瀰漫。法新社

法新社記者報導，索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）昨夜槍聲大作，今晨仍煙硝瀰漫，政治派系在預定舉行抗議活動前爆發激烈衝突。

索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）5月中宣布將原定5月15日到期的任期延長一年，使得索馬利亞陷入新的政治危機。

反對派和區域領袖紛紛反對此舉，原定今天在摩加迪休舉行示威活動。

然而根據法新社當地記者說法，反對派領袖昨天陸續進城準備示威時爆發衝突，整夜傳出斷斷續續的槍聲。

警方表示，他們對「對首都部分地區發動迫擊砲攻擊的全副武裝民兵」展開「大規模安全行動」。

前總理海爾（Hassan Ali Khaire）表示，他昨天遭到政府軍攻擊，當時他從機場周邊高度戒備的綠區基地移至市區住所，準備參加抗議活動。

海爾昨晚在社群媒體發文說「任期已屆滿的總統麾下部隊對我們發動攻擊」，還說他們原本準備參加今天的「和平示威」。

法新社記者拍攝到海爾住所附近的霍爾瓦達格區（Howl Wadaag）居民驚慌逃竄，背景傳出槍聲巨響。

目擊者告訴法新社，他們看到武裝反對派與索馬利亞警方爆發衝突。

根據目擊者說法，前總統夏立夫（Sharif SheikhAhmed）在靠近利多海灘（Lido Beach）一帶的寓所附近也傳出槍聲。

穆哈莫德一直試圖推動索馬利亞走向民主選舉，取代以部族長老為基礎的制度。

穆哈莫德主張，國會3月通過新憲法為選舉建立架構，當時賦予他額外一年的任期。

然而由於國內部族對立嚴重，大部分地區又受伊斯蘭主義叛亂組織「青年黨」（Al-Shabaab）控制，除了少數地方外，選舉籌備幾無進展。

反對派與區域領袖強烈反對穆哈莫德的計畫，認為這是企圖集中權力。

索馬利亞

延伸閱讀

中東戰爭第95天》波灣衝突再起科威特遭襲 最新發展一次看

世界盃倒數 墨西哥教師嗆「沒滿足加薪，足球就無法滾動」

科威特機場遭襲後美伊停火未破局？川普：在那裡停火就是較溫和交火

聯合國將召開緊急會議 商討以軍對黎巴嫩最新攻勢

相關新聞

中國首次制裁紐西蘭國會訪台！北京要求致歉 紐議員強硬回應了

紐西蘭4名跨黨派國會議員5月訪台後遭中國大陸禁止入境，為期1年，這是北京首度因紐西蘭議員訪台祭出制裁。彭博取得電子郵件顯示，中國官員稱若這些議員致歉，可能暫緩或取消禁令。此舉凸顯北京升高孤立台北的力道。其中一名議員強硬回應，稱將繼續依自身價值行事，若後果是被禁入境中國，「我願意付出這個代價」。

撐不到一天？以黎有條件停火剛達共識 黎巴嫩官媒：又遭以軍空襲

黎巴嫩官媒報導，以黎在華府會談並宣布同意實施「有條件停火」後，不過短短數小時，以色列又再度向黎巴嫩南部發動空襲

高市早苗擬7月訪問印度 QUAD領袖峰會可望年內登場

日本首相高市早苗預計7月訪問印度，與印度總理莫迪（NarendraModi）舉行領袖會談。雙方將就伊朗局勢升溫下的能源穩...

出口民調落後仍翻盤！吳世勳五度當選首爾市長 南韓執政黨功虧一簣

南韓3日舉行地方選舉，原本在選後出口民調落後的最大在野黨國民力量候選人、現任首爾市長吳世勳，最終擊敗執政黨共同民主黨候選人鄭元伍，第五度當選首爾市長。

吳世勳逆轉連任首爾市長 強調應追究選票不足責任

韓國地方選舉經過超過15小時的開票，首爾市長確定由國民力量吳世勳逆轉當選、順利連任，這也是首爾市長選舉史上首位5度當選的...

韓國部分民眾投票所抗議 高喊採取台灣投票方式

韓國地方選舉3日爆出首爾有14處投票所投票用紙不足爭議，抗議民眾徹夜守在蠶室7洞第2投票所，不讓投票箱運出，因此至今仍未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。