槍響不斷…索馬利亞總統延任引動盪 首都夜間爆發衝突

法新社記者報導，索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）昨夜槍聲大作，今晨仍煙硝瀰漫，政治派系在預定舉行抗議活動前爆發激烈衝突。

索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）5月中宣布將原定5月15日到期的任期延長一年，使得索馬利亞陷入新的政治危機。

反對派和區域領袖紛紛反對此舉，原定今天在摩加迪休舉行示威活動。

然而根據法新社當地記者說法，反對派領袖昨天陸續進城準備示威時爆發衝突，整夜傳出斷斷續續的槍聲。

警方表示，他們對「對首都部分地區發動迫擊砲攻擊的全副武裝民兵」展開「大規模安全行動」。

前總理海爾（Hassan Ali Khaire）表示，他昨天遭到政府軍攻擊，當時他從機場周邊高度戒備的綠區基地移至市區住所，準備參加抗議活動。

海爾昨晚在社群媒體發文說「任期已屆滿的總統麾下部隊對我們發動攻擊」，還說他們原本準備參加今天的「和平示威」。

法新社記者拍攝到海爾住所附近的霍爾瓦達格區（Howl Wadaag）居民驚慌逃竄，背景傳出槍聲巨響。

目擊者告訴法新社，他們看到武裝反對派與索馬利亞警方爆發衝突。

根據目擊者說法，前總統夏立夫（Sharif SheikhAhmed）在靠近利多海灘（Lido Beach）一帶的寓所附近也傳出槍聲。

穆哈莫德一直試圖推動索馬利亞走向民主選舉，取代以部族長老為基礎的制度。

穆哈莫德主張，國會3月通過新憲法為選舉建立架構，當時賦予他額外一年的任期。

然而由於國內部族對立嚴重，大部分地區又受伊斯蘭主義叛亂組織「青年黨」（Al-Shabaab）控制，除了少數地方外，選舉籌備幾無進展。

反對派與區域領袖強烈反對穆哈莫德的計畫，認為這是企圖集中權力。