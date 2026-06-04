高市早苗擬7月訪問印度 QUAD領袖峰會可望年內登場

日本首相高市早苗預計7月訪問印度，與印度總理莫迪（NarendraModi）舉行領袖會談。雙方將就伊朗局勢升溫下的能源穩定供應、重要礦產供應鏈韌性等議題交換意見，也可望討論日美澳印四方安全對話（QUAD）領袖峰會的舉辦時程。

產經新聞、TBS報導，日本政府相關人士今天透露，高市已就7月訪問印度一事展開協調。雙方預計根據莫迪去年8月訪日時，日印兩國共同發表的未來10年合作方針「共同願景」，進一步商討深化經濟及經濟安全保障領域合作。莫迪當時會晤對象為前日相石破茂。

在中東情勢方面，由於伊朗局勢持續受到關注，日本與印度將就能源供應穩定交換意見，並討論如何強化重要礦產等戰略物資的供應鏈韌性，以降低地緣政治風險帶來的衝擊。

此外，日印領袖會談也可能觸及QUAD合作機制的後續發展。QUAD由日本、美國、澳洲及印度組成，被視為印太地區重要的戰略合作平台。日本近年來持續重視與共享民主、法治等價值觀的國家合作，以因應中國持續擴張的軍事與區域影響力。

QUAD領袖峰會自2024年以來未再召開。外界認為，美國總統川普對多邊協商機制態度較為保留，是峰會遲未舉行的原因之一。不過，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）3日在聯邦眾議院外交委員會表示，各方正朝著今年內召開QUAD領袖峰會的方向進行協調。

盧比歐指出，「QUAD作為印太地區重要合作架構，除了上週在印度舉行的（外長）會議外，今年下半年還將舉行後續會議，並預計於年內召開領袖峰會。」

報導指出，高市訪問印度除深化日印雙邊合作外，也可能為推動QUAD領袖峰會進行事前協調。