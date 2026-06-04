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中國首次制裁紐西蘭國會訪台！北京要求致歉 紐議員強硬回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
紐西蘭執政中間偏右派聯盟政黨的國會議員麥克魯（左）、威爾森（右2）與皮尤（左2），以及在野工黨籍國會議員韋伯（右3）5月7日訪台，與蕭美琴副總統（中）合影。法新社
紐西蘭執政中間偏右派聯盟政黨的國會議員麥克魯（左）、威爾森（右2）與皮尤（左2），以及在野工黨籍國會議員韋伯（右3）5月7日訪台，與蕭美琴副總統（中）合影。法新社

紐西蘭4名跨黨派國會議員5月訪台後遭中國大陸禁止入境，為期1年，這是北京首度因紐西蘭議員訪台祭出制裁。彭博取得電子郵件顯示，中國官員稱若這些議員致歉，可能暫緩或取消禁令。此舉凸顯北京升高孤立台北的力道。其中一名議員強硬回應，稱將繼續依自身價值行事，若後果是被禁入境中國，「我願意付出這個代價」。

中國大使館近日在一場會議上通知紐西蘭國會，紐西蘭執政中間偏右派聯盟政黨的國會議員麥克魯（Laura McClure）、威爾森（David Wilson）與皮尤（Maureen Pugh），以及在野工黨籍國會議員韋伯（Duncan Webb）均被列入禁令名單。中國官員並在信中表示，若這些議員致歉，可能暫緩或取消禁令，並表示不會公開這項資訊。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）的發言人回應，對中方這項制裁出乎意料，紐西蘭國會議員數十年來長期訪問台灣，此舉並未背離紐西蘭對中國政策。聲明寫道：「外交部長得知中國首次因紐西蘭議員訪台實施制裁，感到意外。」

遭制裁的韋伯回應，身為國會議員具有獨立性，且有義務對選民負責。

聲明表示：「我會繼續依照我們的價值行事，包括尊重民主制度、結社自由，以及與世界各地夥伴進行建設性往來的權利。若這麼做的代價是被中國排除在外1年，我願意付出這個代價。」

對紐西蘭而言，這起事件凸顯其外交兩難。一方面中國是紐西蘭最大的貿易夥伴，另一方面紐西蘭又在戰略上與澳洲、美國、英國等理念相近國家靠攏。紐西蘭雖維持「一中政策」、不與台灣建立官方關係，但長期與台灣保持穩定的非官方往來。

彭博指出，各國議員過去經常訪台且多未遭報復，但北京近來明顯越來越難容忍相關交流。

今年3月，中國也曾制裁多次訪台的日本政治人物古屋圭司，指控他「勾連台獨分裂勢力」；古屋則反駁，推動與台灣交流「完全正當」。

紐西蘭 北京 國會

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