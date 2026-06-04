中韓7年來首度擴大航班航權 雙邊交流持續升溫

韓國國土交通部今天指出，韓國與中國已同意擴大兩國間每週定期航班航權，這是雙方7年以來首度增加航班配額，顯示這兩個亞洲鄰國關係回暖。

路透社報導，這項協議是在5月27日至28日於首爾舉行的雙邊航空會談中達成。

根據韓國國土交通部，兩國客運航班航權將由每週608班增加56班至664班；貨運航班航權則由每週54班增加14班至68班。

韓國國土交通部指出，這項協議將有助於增加仁川至上海、仁川至廣州等高需求航線的班次。目前這些航線既有航權已被兩國航空公司完全使用。

此外，新協議也將擴大韓國地方機場飛往中國的航線，包括釜山與清州機場可飛往廣州、成都、深圳、重慶及西安等10個中國城市。

根據韓國國土交通部聲明，今年第一季韓國與中國之間的旅客運輸量約達439萬人次，已超越疫情前414萬人次水準。

韓國國土交通部航空政策主管李世榮（Lee So-young，音譯）表示，在兩國交流持續增加之際，雙方透過積極的航空談判及時達成航權擴大協議，是令人鼓舞的成果。

他說：「我們預期這項協議將有助於吸引更多中國旅客赴韓觀光，提升我國民眾赴中國旅行以及進出口企業的便利性，同時進一步促進韓國航空公司拓展中國市場，為經濟活絡作出貢獻。」