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韓國首爾投票所選票不足爭議 示威群眾仍未散去

中央社／ 首爾4日專電

韓國首爾市長選舉及其他地方主要選舉結果雖然已經底定，不過因為選票不足爭議，目前在首爾松坡區蠶室7洞第2投票所的票箱仍無法運出，示威群眾持續在門外阻擋並主張選舉無效。

根據韓聯社報導，截至今天中午，包括挺保守派及其它民眾約350人（警方非正式估計）持續包圍蠶室7洞第2投票所入口示威，現場人數從凌晨約300多人一度減少至上午的170人，但隨著時間繼續又再度增加，導致約2000選民的選票仍無法運送至開票所。

原本在投票所前高喊口號的示威群眾，於上午10時30分左右搬來塑膠椅，開始擺出長期靜坐抗爭的態勢，並揮舞著韓國及美國國旗，高喊「停止開票」、「選舉無效」、「解散選管會」等口號。

即使保守派的國民力量吳世勳連任首爾市長保住首都，但現場氣氛依舊緊繃未除。一名立場同樣偏保守派的YouTuber表示，「即使吳世勳當選，也不代表可以接受一場有問題的選舉，重點在於選舉舞弊。」並主張應將票箱作為證據保存。

首爾市選管會事務處長金範鎮（音譯）到場說明時表示，「必須先完成開票結果確認，才能確定當選人，之後才能進行有關選舉效力的法律程序。」金範鎮離開現場時，部分參與者推擠抗議，現場一度陷入混亂。

報導也提及，昨天起留守至今的職員與監票人員等13人一直無法正常用餐，因此10時30分左右，選管會人員將放置於建築物外的食物與礦泉水搬入室內。另外，警方為防範現場衝突，已集中部署警力，附近有轄區警察及機動隊等約470人待命。

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