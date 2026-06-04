英法德推動俄國上談判桌 烏克蘭急催防空系統

傳統歐洲3強的英、法、德正與烏克蘭共同研擬計畫，推動俄國上談判桌結束俄烏戰爭；與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲盟友能加快撥付防空系統給烏方。

彭博（Bloomberg News）引述知情人士披露，歐洲國家正試圖恢復與俄國接觸，以防衝突持續到下一個冬天。英、法、德認為，近期戰況態勢增強烏方的談判籌碼，認為是推動舉行各方參與談判的一個好時機。

知情人士指出，由於美國主導的談判陷入停滯，俄軍在戰場僵局中損失不斷增加，反觀烏克蘭無人機深入俄羅斯境內實施打擊並頻頻得手，而俄羅斯政府內也出現諸如財政吃力等雜音，因此是推動俄國上談判桌的機會。

POLITICO政治新聞網報導，烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲歐洲國家加快交付關鍵防空系統，因為北約所承諾的資金與軍援進度落後表定時程。

澤倫斯基告訴媒體：「彈道飛彈是俄國在這場戰爭的最後一張牌，我們必須找到足夠的應對方式；如果夥伴能特別著重於幫我們防禦彈道飛彈，會帶來極大幫助。」

歐盟已同意900億歐元貸款支撐烏克蘭至2027年，北約盟國今年2月也承諾提供350億美元，以強化基輔的防空能力。

然而澤倫斯基警告，指問題已「不再只是資金問題」因為在美國與伊朗爆發戰爭之後，相關武器的交付數量「迅速下降」。

澤倫斯基今天在基輔接見到訪的北約秘書長呂特（Mark Rutte）時表示，雖已有6國同意為北約的「烏克蘭優先需求清單」（PURL,即代烏克蘭向美國採購武器計畫）提供新資金，但透過PURL進行的交付速度及交付數量都不足。