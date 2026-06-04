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韓地方選舉民主黨大勝搶下12地 失守首爾被評有缺憾

中央社／ 首爾4日專電

韓國地方選舉結果全數出爐，執政黨共同民主黨在12個地方獲勝、國民力量僅4地勝選，一雪上屆慘敗之恥，不過共同民主黨仍未能搶下首爾市長，因此被評價為「失色的勝利」。

共同民主黨在這次地方選舉拿下12地，包括全南光州、釜山、仁川、大田、蔚山、世宗、京畿道、江原道、忠清北道、忠清南道、全羅北道、濟州；國民力量則是拿下關鍵戰場首爾，還有守住鐵票倉大邱，以及慶尚北道、慶尚南道共4地。

因為總統李在明的高支持率，加上戒嚴餘波，這次選前外界就看好共同民主黨。韓聯社報導，執政黨除了掌握立法權與行政權外，也進一步掌握地方權力，並報了2022年遭國民力量以15比2痛擊的一箭之仇，不過因失去首爾市長寶座，仍不足以宣稱全面勝利。

韓國蓋洛普民意調查主任許珍宰，早先赴首爾外媒協會分析選情時曾表示，回顧前2次地方選舉，發現總統支持率較高時，執政黨通常能取得較多地方首長席次。他也提到，此次地方選舉是在總統就任滿1年後舉行，因此也自然帶有執政1年成績單的評價意義。

不過許珍宰也說：「真正重要的不是民主黨會不會贏，而是取得什麼程度的成果，才足以被認定為真正贏得這場選舉。」他指出，即使共同民主黨在許多地區獲勝，但若無法拿下首爾或釜山，仍會留下些許遺憾。這次選舉結果，共同民主黨順利奪回釜山，卻在首爾選區失利。

國會補選部分，共同民主黨拿下9席、國民力量獲得4席、另1席為無黨籍韓東勳。其中在最受矚目的釜山北甲選區中，遭國民力量開除黨籍後以無黨籍身分參選的韓東勳，在與共同民主黨候選人河正宇激戰後驚險勝出。

首爾 大邱 韓國

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