吳世勳逆轉連任首爾市長 強調應追究選票不足責任

韓國地方選舉經過超過15小時的開票，首爾市長確定由國民力量吳世勳逆轉當選、順利連任，這也是首爾市長選舉史上首位5度當選的市長，不過，他強調仍須追究選票不足的責任。

根據韓聯社報導，昨天下午6時公布的出口民調結果，原本由共同民主黨候選人鄭愿伍獲得51.4%的選票，國民力量吳世勳則是46.0%。不過經過一夜開票，截至今天上午9時40分、開票率達97.70%為止，吳世勳獲得48.94%的選票，領先鄭愿伍的48.34%，吳世勳確定連任首爾市長。

吳世勳在江南、瑞草、松坡等「江南三區」，以及龍山、銅雀、廣津、永登浦、江東等漢江沿線地區，共10個行政區取得領先。而這次發生選票不足爭議的14處投票所，其中有12處在松坡，江南與廣津各1處，最後都是由吳世勳拿下。

而這也是吳世勳第5度當選首爾市長，他發表勝選感言時表示，並不認為這次選舉是個人勝利，功勞應歸於選民。吳世勳也強調，「各位市民再次確立了民主主義『制衡與平衡』這一根本原則，大家讓首爾成為民主主義的最後一道安全關卡，避免韓國完全倒向單一方向。」

吳世勳也再度提出首爾有多處投票所選票不足的問題，「作為民主主義最基本且神聖的公民參政權遭到侵害一事，身為候選人，我深感遺憾。」他指出，不能因為勝利，就將選舉過程中出現的重大缺失當作沒發生，「必須徹底查明問題所在，追究相關責任，並提出根本性的改善對策。」

共同民主黨候選人鄭愿伍則承認敗選，「我將沉重且謙虛地接受市民各位的選擇，是我做得不夠好，一切都是我的責任，我沒能更靠近市民，也沒能更深入傾聽，沒能獲得更多人的支持與信任。」他也向對手候選人吳世勳致上祝賀之意。