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德國競選安理會席次失利 指控俄國從中作梗

中央社／ 柏林3日綜合外電報導

德國競選聯合國安理會席位失利，德國外交部長瓦德福（JohannWadephul）今天表示，德國積極支持烏克蘭，加上與以色列關係密切，這可能導致柏林錯失安理會席位。

聯合國安全理事會（UN Security Council）共有10個非常任理事國席位，由聯合國大會選舉產生，任期兩年，每年改選其中5個席位，席次是依世界不同區域分配。

今天的投票結果，奧地利、葡萄牙、吉爾吉斯 、辛巴威、千里達及托巴哥共和國一起當選。

在聯合國大會對歐洲席位的秘密投票中，葡萄牙、奧地利分別獲得134票和131票；而已經擔任6屆安理會非常任理事國的德國，則只獲得104票。

這對德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）政府而言，可謂是項挫敗。

●落選兩大主因

瓦德福向記者表示：「我們在某些議題上一貫立場鮮明，而這並非所有的會員國都贊成...是俄羅斯煽動了一些反對德國的情緒，這已不是什麼祕密。」俄羅斯為安理會5個常任理事國之一。

他指出：「我們對烏克蘭的堅定支持，但俄羅斯並不希望在安理會出現這種聲音。」

瓦德福說：「在中東衝突議題上，德國必須對以色列負起特殊責任，這或許導致我們失去一些選票。」所指的是德國因二戰大屠殺的歷史包袱，在以巴衝突中，採堅定支持以色列立場。

德國也曾多次承受外界壓力，要求應在加薩戰爭上，對以色列態度上更為強硬，但德國並未這麼做，這也導致大批同情巴勒斯坦的國家投下反對票。

對於德國指控俄羅斯從中作梗一事，俄方面目前尚未有立即回覆。

俄國 德國 安理會

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