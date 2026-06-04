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韓國地方選舉初步開票 執政黨橫掃多數席次

中央社／ 首爾4日綜合外電報導

根據今天的初步計票結果，韓國總統李在明（Lee Jae Myung）所屬執政黨共同民主黨在地方選舉中囊括多數席次，但看來將輸掉關鍵的首爾市長選戰，選舉期間還爆發選票不足爭議。

路透社報導，在野黨國民力量黨（People PowerParty）現任首爾市長吳世勳（Oh Se-hoon）預計將在首都險勝，截至今天當地時間早上8時，他以些微差距領先共同民主黨挑戰者鄭願伍（Chong Won-o）。

根據中央選舉管理委員會（National ElectionCommission）同時進行的計票，共同民主黨候選人在釜山勝出，並在全國16個市長與道知事選舉中在12個選區領先，不過部分地區的計票仍在進行中。

儘管共同民主黨在整體選情中有所斬獲，但輸掉韓國最大城市、具重要政治象徵意義的首爾，仍將對李在明帶來一記重擊，使得外界預期他執政首年將獲得全面支持的局勢變得複雜。

分析人士表示，掌控首都具有極高的政治分量，即使在多數地方政府選戰勝出，這樣的結果也可能削弱其宣稱擁有全國壓倒性授權的說法。

即便如此，共同民主黨的整體表現仍顯示，李在明擁有相當可觀的全國支持度，主要受惠於人工智慧（AI）晶片熱潮帶來出口強勁成長，以及伴隨的股市上漲，這些因素都有助於支撐其高支持率。

首爾部分地區的投票受到干擾，由於投票率高於預期，多個投票所出現選票不足情況。

有10多個投票所傳出選票不足，迫使部分選民等待好幾個小時，甚至有人沒有投票就離開，受影響的投票所也因此延長投票。

這起事件引發部分選民與保守派團體抗議，在看來有望保住首爾市長職位之前，國民力量黨成員聚集在中央選舉管理委員會外頭，要求暫停計票並重選，主張這場選舉遭到「玷汙」。

中央選舉管理委員會道歉，並表示將展開全面調查，但表示這起事件不構成延後選舉或重新投票的理由。

韓國 首爾 釜山 李在明

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