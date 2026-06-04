紐媒：紐西蘭4名國會議員訪台後遭中國禁止入境

紐西蘭媒體報導，紐西蘭4名國會議員5月訪問台灣後，中國禁止他們進入中國大陸、香港及澳門，期限為一年。紐西蘭外交部表示議員訪台是慣例，與紐西蘭一中政策並不矛盾。

路透社引述「紐西蘭先驅報」（New ZealandHerald）報導，中國大使館已通知國會，來自紐西蘭執政中間偏右派聯盟政黨的國會議員麥克魯（LauraMcClure）、威爾森（David Wilson）與皮尤（MaureenPugh，另譯：普格），以及在野工黨籍國會議員韋伯（Duncan Webb）均被列入禁令名單。

報導說，中國大使館告知紐西蘭國會官員，若上述議員就此次行程道歉，旅行禁令期限有可能縮短或取消。

紐西蘭外交部發言人未直接就議員遭拒入境一事置評，但表示紐西蘭國會議員訪台是長期以來慣例，且此類訪問與紐西蘭的一個中國政策並不矛盾。

發言人表示：「儘管紐西蘭與台灣沒有外交關係，但並不妨礙紐西蘭維持貿易、經濟、文化及原住民交流。」

中國駐威靈頓大使館未立即回應置評請求。

紐西蘭國會一名官員證實曾與中國大使館代表會面，但未透露細節。

眾議院秘書馬丁．威爾森（David Martin Wilson）透過電子郵件表示：「提供給國會議員的任何建議向來屬於保密性質。」

根據紐西蘭憲法，國會議員獨立於行政部門，在受邀時可自行決定是否出國訪問。