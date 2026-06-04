快訊

超有錢石油大省被川普誘惑 獨立風暴把加拿大逼到牆角

美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

NBA／夏帕尼次節三度外線開火 馬刺半場七分領先尼克

聽新聞
0:00 / 0:00

紐媒：紐西蘭4名國會議員訪台後遭中國禁止入境

中央社／ 雪梨4日綜合外電報導

紐西蘭媒體報導，紐西蘭4名國會議員5月訪問台灣後，中國禁止他們進入中國大陸、香港及澳門，期限為一年。紐西蘭外交部表示議員訪台是慣例，與紐西蘭一中政策並不矛盾。

路透社引述「紐西蘭先驅報」（New ZealandHerald）報導，中國大使館已通知國會，來自紐西蘭執政中間偏右派聯盟政黨的國會議員麥克魯（LauraMcClure）、威爾森（David Wilson）與皮尤（MaureenPugh，另譯：普格），以及在野工黨籍國會議員韋伯（Duncan Webb）均被列入禁令名單。

報導說，中國大使館告知紐西蘭國會官員，若上述議員就此次行程道歉，旅行禁令期限有可能縮短或取消。

紐西蘭外交部發言人未直接就議員遭拒入境一事置評，但表示紐西蘭國會議員訪台是長期以來慣例，且此類訪問與紐西蘭的一個中國政策並不矛盾。

發言人表示：「儘管紐西蘭與台灣沒有外交關係，但並不妨礙紐西蘭維持貿易、經濟、文化及原住民交流。」

中國駐威靈頓大使館未立即回應置評請求。

紐西蘭國會一名官員證實曾與中國大使館代表會面，但未透露細節。

眾議院秘書馬丁．威爾森（David Martin Wilson）透過電子郵件表示：「提供給國會議員的任何建議向來屬於保密性質。」

根據紐西蘭憲法，國會議員獨立於行政部門，在受邀時可自行決定是否出國訪問。

紐西蘭 國會 議員 中國

延伸閱讀

世足賽／紐西蘭國腳2天內IG從4千破百萬追蹤 從「最不為人知」到一夕爆紅

世足球星／頭牌球星伍德坐鎮 紐西蘭第三度參賽尋求首勝

索羅門新總理到訪 澳洲將提警務合作反制中國擴張

鄭麗文訪美面臨3考題 「修昔底德陷阱論」學者辣問對中和解路線

相關新聞

中印百年困局：中國與印度的邊境問題出在哪？

當今的全球第一人口大國印度，既是充滿經濟發展潛力的區域，也是印太安全的關鍵節點之一。單以地緣政治的影響和地位來說，印度與前第一人口大國——中國的關係，本就註定波濤洶湧、明槍暗箭不斷。而中印雙邊關係更牽動著廣袤南亞地區是否長保和平或陷入動盪；更甚者，由於中國持續在經濟與軍事層面對外擴張、動輒以武力威脅製造混亂與不安，不幸身為中國周邊鄰居的眾國，也就對任何曾經或高度可能與中國爆發衝突的國家動態，繃緊神經。

韓國部分民眾投票所抗議 高喊採取台灣投票方式

韓國地方選舉3日爆出首爾有14處投票所投票用紙不足爭議，抗議民眾徹夜守在蠶室7洞第2投票所，不讓投票箱運出，因此至今仍未...

金正恩視察核料生產 要求核武庫規模指數倍增

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）視察新啟用的核材料生產設施， 並指示要讓國家的核武庫規模呈...

超有錢石油大省被川普誘惑 獨立風暴把加拿大逼到牆角

講到加拿大內部鬧獨立，第一印象首推魁北克：法語區、文化認同、兩次公投。但這次讓渥太華緊張的不是魁北克，而是被稱為「加拿大德州」的石油大省亞伯達（Alberta）。10月19日，亞伯達將就是否啟動未來獨立公投程序表態。這場風暴背後，不只是地方怨氣，而是能源、稅收、加拿大聯邦裂縫與川普見縫插針的集中爆發。

全面勝利 南韓執政黨翻轉地方

南韓三日舉行地方選舉投票，ＫＢＳ等三大電視台在投票截止後發布出口民調顯示，執政黨共同民主黨在十六個廣域市長與道知事選舉中，至少拿下十一席，最大在野黨國民力量黨只在一地明顯領先，另有四個選區戰況膠著。美聯社說，共同民主黨在這次選舉取得壓倒性大勝。

走不出尹錫悅戒嚴風波 南韓保守派失勢

南韓三日舉行地方選舉，正好是南韓總統李在明當選一周年。這也讓這場選舉成為李在明執政一年來政績的公投，從共同民主黨壓倒性大勝看來，選民認可李在明的務實路線，而保守派最大在野黨國民力量仍走不出前總統尹錫悅的戒嚴風波。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。