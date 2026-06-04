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韓國部分民眾投票所抗議 高喊採取台灣投票方式

中央社／ 首爾4日專電
韓國地方選舉3日爆出首爾有14處投票所投票用紙不足爭議，抗議民眾徹夜守在蠶室7洞第2投票所，不讓投票箱運出，因此直到4日早上仍未完成開票。中央社
韓國地方選舉3日爆出首爾有14處投票所投票用紙不足爭議，抗議民眾徹夜守在蠶室7洞第2投票所，不讓投票箱運出，因此直到4日早上仍未完成開票。中央社

韓國地方選舉3日爆出首爾有14處投票所投票用紙不足爭議，抗議民眾徹夜守在蠶室7洞第2投票所，不讓投票箱運出，因此至今仍未完成開票。也有民眾表示，一直期盼韓國可以採取台灣沒有事前投票的方式。

根據韓聯社報導，中央選舉管理委員會今天就地方選舉期間發生的「投票紙不足」事件表示，並不符合「公職選舉法」規定的延期選舉或重新選舉事由。

選委會指出，目前正在進行的開票作業無法中斷，「為了確認在相關投票所完成投票選民的意志，票箱應移送至開票所。」

韓國地方選舉原本投票時間為3日早上6時至下午6時，之後進行開票，也照常公布出口民調結果。不過首爾14處投票所發生投票用紙不足的爭議，包括松坡區12處、江南區及廣津區各1處，蠶室7洞第2投票所甚至到晚間10時才完成投票。

截至韓國時間今早8時，蠶室7洞第2投票所外仍聚集大批抗議民眾，大喊「再次選舉」、「選舉無效」、「選舉不公」等口號，因此投票所內的票箱仍未能運至開票所。

由於抗議現場有許多保守派支持者，中央社記者在現場一度被誤為中國記者，並遭怒罵「中國人滾開」，在表明身分後民眾也對記者道歉。一名50多歲金小姐對中央社記者表示，「我們必須實施全面重新投票，台灣現在沒有事前投票，所以我們希望採取台灣的方式。」

雖然韓國的年輕女性大多支持執政黨共同民主黨，不過來參與抗議示威的一名20歲女大學生對中央社記者表示，「居然發生14處投票所用紙不足，這是不應該發生的事情，不管誰贏都應該重新選舉。」國民力量候選人吳世勳稍早已逆轉，但首爾選區仍未完成開票。

不過也有附近居民到現場與民眾發生衝突，「選舉已經結束了！」示威民眾則回嗆，「還沒結束！」

韓國 投票 首爾

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