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金正恩視察核料生產 要求核武庫規模指數倍增

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。路透資料照
北韓領導人金正恩。路透資料照

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）視察新啟用的核材料生產設施， 並指示要讓國家的核武庫規模呈「指數」倍增。

金正恩表示，北韓過去5年來，武器級核材料的產能已經增至逾兩倍，未來應再「指數型」增長，以達成長期戰略目標。

「北韓中央通信社」（KCNA）報導，金正恩在視察期間，聽取有關核材料生產進程與新技術的簡報，並檢視當前產量及未來規劃進程。

金正恩指出，由於外在安全威脅日增，加上與敵對勢力的長期對抗，北韓擴大核武規模勢在必行。他重申要繼續核武嚇阻政策。

同一天，金正恩召開一場有關強化核武的會議，金正恩會中提出綱領方針，要求質與量並進，加速擴充北韓的核武庫。

金正恩表示，北韓已經「為核武發展，建立起關鍵性里程碑」。

北韓 金正恩

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