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五眼聯盟示警 中國間諜利用求職平台吸收眼線

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導

由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的安全機構「五眼聯盟」（Five Eyes）今天警告，中國間諜正積極利用網路求職平台，招募能接觸敏感資訊的人員。

路透社報導，這份名為「保護我們的機密」（Safeguarding Our Secrets）的公告指出，中國軍事情報機構正大量利用職業社群網站與網路求才服務，鎖定政府、軍方或任何能接觸機密資訊的人員。

美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭等國的安全機構表示：「中國軍事情報機構最終目標，在於取得可賦予中國在戰略和戰術上優於五眼聯盟的軍事、政治與經濟情報。」

儘管個別國家過去已曾發出類似警告，這次聯合公告被形容為前所未見。不過北京方面一再否認相關的間諜行為指控，斥為「純屬捏造、惡意誹謗」。

五眼聯盟各機構在公告中指出，中國間諜尤其鎖定專精國防、外交及情報事務的人員，以及駐守印太地區的各軍種成員。

記者、智庫研究員或僅間接接觸政府資料的人員，同樣面臨風險。

公告指出，這些間諜採取「積極的網路招募策略」，成功招募者隨後被施壓，要求向「身份不明、但與中國政府有所關聯的客戶」提供機密資訊。

公告表示，獲招募者每份報告可獲數百至數千美元不等的報酬，所提供資訊越敏感，酬勞也越高。

美國先前已就中國情報機構以欺騙手法鎖定現任及前任政府官員一事提出警告；英國軍情五處（MI5）去年11月亦曾提醒議員，中國特務企圖滲透國會。

間諜 中國 加拿大 紐西蘭

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