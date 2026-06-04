川普將出席G7與北約峰會 與盟友互動受矚

美國總統川普今天在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他將前往法國出席G7領袖峰會。美國國務卿盧比歐也表示，川普將參與7月在土耳其舉行的北約峰會。

路透社報導，七大工業國集團（G7）領袖預計於本月稍晚會面。川普發文指出，他將在6月14日白宮舉辦終極格鬥冠軍賽（UFC）活動後，啟程前往法國參加G7峰會。

根據路透社，盧比歐（Marco Rubio）證實川普將出席北大西洋公約組織（NATO）峰會的消息，預料將讓北約各國政府鬆一口氣。

美國總統幾乎總會出席北約峰會，因為華府是北約的領袖，但今年外界對川普是否參與產生疑慮，原因是他多次表達對北約的不滿，批評北約在美國與伊朗的戰事中未提供足夠協助。