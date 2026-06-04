快訊

旱象有解？ 粉專：強降雨重頭戲「這天」登場 中南部防範豪雨成災

「金飯碗」掉漆 台銀變好考 錄取率從個位數衝18％

聽新聞
0:00 / 0:00

川普將出席G7與北約峰會 與盟友互動受矚

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普今天在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他將前往法國出席G7領袖峰會。美國國務卿盧比歐也表示，川普將參與7月在土耳其舉行的北約峰會。

路透社報導，七大工業國集團（G7）領袖預計於本月稍晚會面。川普發文指出，他將在6月14日白宮舉辦終極格鬥冠軍賽（UFC）活動後，啟程前往法國參加G7峰會。

根據路透社，盧比歐（Marco Rubio）證實川普將出席北大西洋公約組織（NATO）峰會的消息，預料將讓北約各國政府鬆一口氣。

美國總統幾乎總會出席北約峰會，因為華府是北約的領袖，但今年外界對川普是否參與產生疑慮，原因是他多次表達對北約的不滿，批評北約在美國與伊朗的戰事中未提供足夠協助。

川普 北約 G7

延伸閱讀

白宮記協晚宴遇槍擊7月24日重辦 川普將出席

中東戰爭第93天／川普回傳新條款伊拒埋單 最新發展一次看

普爾特代理國家情報總監 遭批無資歷純為川普打手

川普宣布以黎同意停火 美伊談判仍快速推進

相關新聞

全面勝利 南韓執政黨翻轉地方

南韓三日舉行地方選舉投票，ＫＢＳ等三大電視台在投票截止後發布出口民調顯示，執政黨共同民主黨在十六個廣域市長與道知事選舉中，至少拿下十一席，最大在野黨國民力量黨只在一地明顯領先，另有四個選區戰況膠著。美聯社說，共同民主黨在這次選舉取得壓倒性大勝。

走不出尹錫悅戒嚴風波 南韓保守派失勢

南韓三日舉行地方選舉，正好是南韓總統李在明當選一周年。這也讓這場選舉成為李在明執政一年來政績的公投，從共同民主黨壓倒性大勝看來，選民認可李在明的務實路線，而保守派最大在野黨國民力量仍走不出前總統尹錫悅的戒嚴風波。

南海黃岩島疑出現「新構造物」 菲律賓調查中：嚴肅看待任何動態

菲律賓一個特別工作小組今天表示，正在調查南海黃岩島（Scarborough Shoal，又稱民主礁）據稱出現新構造物的消...

韓地方選舉出大包…首爾14處投票用紙不足 選委會開記者會道歉

韓國地方選舉今天登場，不過爆出首爾有部分選區發生投票用紙不足爭議，超過晚間9時還有地方尚未投完票，中央選舉管理委員會也開...

德國官員談烏克蘭議題 稱歐盟與俄羅斯對話契機浮現

一名德國官員今天表示，俄羅斯與歐盟之間就烏克蘭議題展開對話的契機正逐漸出現，當前至關重要的是建立一種既能有效運作、又能被...

「不該發生的怪事」南韓地方選舉選票不足爭議 在野黨：必將追究責任

韓國地方選舉今天登場，傳出首爾有部分選區發生選票不足、投票一度中斷，導致過了截止時間仍有選民未完成投票，引發民眾不滿，在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。