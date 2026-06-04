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1架英國梅林直升機墜落英格蘭西南部 3海軍成員喪生

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導

英國國防部今天表示，1架英國皇家海軍梅林（Merlin） Mk4直升機今天清晨在英格蘭西南部的德文郡（Devon）發生墜機意外，機上所有3名海軍人員全數喪生。

法新社報導，根據英國國防部聲明，這起事故發生在今天上午接近4時（台灣時間3日上午11時），當時機上3人正在進行訓練演習，他們搭乘的直升機卻墜毀在索爾頓村（Sourton）附近。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）形容這起事故「極為令人悲痛」。他表示：「對於今晨不幸罹難的3名皇家海軍成員，我向他們的家屬、朋友和親人致上慰問。」

英國第一海軍大臣（First Sea Lord）詹金斯（GwynJenkins）表示，有關墜機原因已展開調查。

英格蘭 直升機 英國

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