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去年被指強迫勞動 美下暫扣令 巨大盼6月解套
美國啟動三○一條款調查各國強迫勞動行為後，擬對台灣等十多國加徵百分之十關稅。台灣巨大集團去年因涉強迫勞動疑慮，遭美方發布暫扣令，禁止其台灣廠產品入美，巨大昨回應，加徵關稅尚不明朗，公司不表示意見。
以生產自行車聞名的巨大集團（捷安特）因涉強迫勞動疑慮，去年九月遭美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）發布暫扣令，禁止其台灣廠產品入美。巨大受此衝擊，調整供應鏈轉移，部分車款轉移到東南亞工廠生產，並積極完善移工補償機制，去年連同聘請律師費及移工補償費約一點五億元。
巨大集團昨說明，期待暫扣令事件能在六月落幕，但目前沒有進一步消息。至於美國政府依據三○一條款將加徵台灣等國的進口貨品關稅，由於情況尚不明朗，且何時課徵、如何課徵仍不明確，公司不表示意見。
台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長黃呈豐說，機械業才剛由前一陣子的關稅問題中稍獲喘息，希望政府盡快跟美國確定到底會不會再加徵關稅，及早撇除不確定因素，以免影響產業環境。
綠色和平則呼籲，盡速落實台美對等貿易協定承諾事項，建立管制、禁強迫勞動製造產品進口的相關法規。
綠色和平海洋專案主任郭珮嫻表示，除供應鏈末端的邊境控管進口外，更不能忽視強迫勞動發生的第一線工作場域，特別是長年被國際社會高度關注的「遠洋漁業」。
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