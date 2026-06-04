聽新聞
0:00 / 0:00

去年被指強迫勞動 美下暫扣令 巨大盼6月解套

聯合報／ 記者黃寅葉冠妤／綜合報導
以生產自行車聞名的巨大集團因涉強迫勞動疑慮，去年九月遭美國發布暫扣令。（路透）
以生產自行車聞名的巨大集團因涉強迫勞動疑慮，去年九月遭美國發布暫扣令。（路透）

美國啟動三○一條款調查各國強迫勞動行為後，擬對台灣等十多國加徵百分之十關稅。台灣巨大集團去年因涉強迫勞動疑慮，遭美方發布暫扣令，禁止其台灣廠產品入美，巨大昨回應，加徵關稅尚不明朗，公司不表示意見。

以生產自行車聞名的巨大集團（捷安特）因涉強迫勞動疑慮，去年九月遭美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）發布暫扣令，禁止其台灣廠產品入美。巨大受此衝擊，調整供應鏈轉移，部分車款轉移到東南亞工廠生產，並積極完善移工補償機制，去年連同聘請律師費及移工補償費約一點五億元。

巨大集團昨說明，期待暫扣令事件能在六月落幕，但目前沒有進一步消息。至於美國政府依據三○一條款將加徵台灣等國的進口貨品關稅，由於情況尚不明朗，且何時課徵、如何課徵仍不明確，公司不表示意見。

台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長黃呈豐說，機械業才剛由前一陣子的關稅問題中稍獲喘息，希望政府盡快跟美國確定到底會不會再加徵關稅，及早撇除不確定因素，以免影響產業環境。

綠色和平則呼籲，盡速落實台美對等貿易協定承諾事項，建立管制、禁強迫勞動製造產品進口的相關法規。

綠色和平海洋專案主任郭珮嫻表示，除供應鏈末端的邊境控管進口外，更不能忽視強迫勞動發生的第一線工作場域，特別是長年被國際社會高度關注的「遠洋漁業」。

巨大 三○一 捷安特

延伸閱讀

美擬引301條款課台灣、歐盟等10％關稅 產業界：盼政府趕快釐清

美301調查鎖定強迫勞動進口 政院：尚未定案、有信心爭取較優惠待遇

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

美國祭301條款強迫勞動調查擬對台課10%關稅 經部說話了

相關新聞

司法挫敗 川普用301條款維持關稅

美國政府二日宣布，將依三○一條款調查結果，對包括台灣在內六十個主要貿易夥伴輸美產品加徵至少百分之十關稅。表面上，美國將這項關稅包裝為打擊強迫勞動產品的貿易行動，但回顧川普政府過去幾個月的動作，不難發現這項調查真正背景並非強迫勞動問題本身，而是川普政府遭遇司法挫敗後，試圖重建全球關稅體系的政治工程。

加25％關稅 美引用不公平貿易 重擊巴西

紐約時報報導，美國川普政府一日提議對巴西進口商品加徵百分之廿五關稅。美方在完成一項貿易調查後認定，巴西存在不公平貿易做法，對美國企業造成負擔與損害。

緊張升溫 伊朗空襲科威特機場1死63傷

路透報導，科威特三日表示，伊朗無人機與飛彈擊中科威特國際機場第一航廈，造成一人死亡、六十三人受傷，機場建築嚴重受損，班機全面暫停起降。這起攻擊發生前數小時，美軍與伊朗互射飛彈，使中東緊張情勢再度升高。

川普：希望和穆吉塔巴見面

美國總統川普三日表示，伊朗已同意不擁有核子武器，並說伊朗最高領袖穆吉塔巴也參與對美國的談判。川普還表示，他想要與穆吉塔巴見面。

魯比歐：荷莫茲海峽遭大範圍布雷

美國國務卿魯比歐二日表示，伊朗在荷莫茲海峽「大範圍」布設水雷，顯示這條戰略水道面臨的威脅比外界先前所知更嚴重。

全面勝利 南韓執政黨翻轉地方

南韓三日舉行地方選舉投票，ＫＢＳ等三大電視台在投票截止後發布出口民調顯示，執政黨共同民主黨在十六個廣域市長與道知事選舉中，至少拿下十一席，最大在野黨國民力量黨只在一地明顯領先，另有四個選區戰況膠著。美聯社說，共同民主黨在這次選舉取得壓倒性大勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。