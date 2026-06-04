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學者觀點 美方查台灣產能過剩 才是關鍵

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

美國政府針對六十個經濟體的三○一條款調查，其中強迫勞動調查部分，台灣將被課以百分之十稅率。學者認為，三○一條款是川普總統反制之前對等關稅被法院判決失效的替代法源，台灣與美國簽有對等貿易協定（ＡＲＴ），暫時取得較優稅率，目的是要給其他尚未簽ＡＲＴ國家壓力。但學者也示警，後續三○一條款還有產能過剩等不公平貿易調查，這才是川普關心部分，台灣不可掉以輕心。

東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，美國先前宣布台灣對等稅率百分之十五，因被美法院判決失效後，援引三○一條款為替代法源，因此這次強迫勞動部分結果出爐，台灣稅率百分之十，應是取代之前的百分之十五，降低到百分之十，而非百分之十再疊加百分之十五。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年則說，川普啟動三○一條款反制對等關稅被判失效，當時三○一條款調查項目有兩個，一個是對六十個國家啟動強迫勞動調查，另一個是針對十六個國家進行產能過剩調查。此次調查結果只是第一階段的強迫勞動部分，台灣雖取得較低稅率，但後續還有相關程序進行，未必是最後定案。

劉大年提醒，真正關鍵是美國將台灣列為產能過剩調查對象，主要針對貿易逆差較大的十六個國家，這才是川普真正在意的部分，台灣不能掉以輕心，要積極應對。最重要的是，不能只看稅率絕對值，而是要觀察與其他國家的相對稅率。

劉大年也說，產能過剩一般是指國內生產過量，造成與美國出現大量貿易順差，但是台灣生產量能都是應美國需求的ＡＩ及半導體相關設備，並不是台灣將過剩產能銷到美國，這點對台灣很不公平。

三○一 關稅 川普

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