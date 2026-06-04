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走不出尹錫悅戒嚴風波 保守派失勢

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
南韓前總統尹錫悅。(美聯社)
南韓前總統尹錫悅。(美聯社)

南韓三日舉行地方選舉，正好是南韓總統李在明當選一周年。這也讓這場選舉成為李在明執政一年來政績的公投，從共同民主黨壓倒性大勝看來，選民認可李在明的務實路線，而保守派最大在野黨國民力量仍走不出前總統尹錫悅的戒嚴風波。

李在明的保守派批評者長期以來一直將他描繪成危險的激進人物，認為他會討好北韓與中國來削弱南韓與美國的同盟關係，並疏遠日本。然而，他上任後的表現讓許多懷疑者感到意外。

自執政以來，李在明不僅改善與北京和東京的關係，還與川普政府達成一項涵蓋貿易與安全領域的協議。他就職一年來，南韓股價指數上漲超過三倍，主要受惠於人工智慧熱潮帶動半導體晶片強勁需求。

此外，共同民主黨還推動通過廣受歡迎的法案，包括限制檢察官權力，以及設立一個類似美國聯邦調查局的新調查機構。

李在明也因提高施政透明度而獲得讚譽。他會直播內閣會議，讓民眾直接看到他在電視上向部長們提出質詢與挑戰。目前李在明的支持率維持在百分之六十五左右，是南韓現代史上最高水準之一。

反觀國民力量黨，自尹錫悅宣布戒嚴以來，該黨支持率持續崩跌，目前已不到共同民主黨的一半。

曾經強大的保守派支持基礎如今已大幅縮水，剩下基本教義派核心支持者。其政治大本營只剩下東南部的大邱與慶尚北道地區。

同時，黨內仍深陷路線之爭，一派同情或支持尹錫悅宣布戒嚴，另一派則支持彈劾尹錫悅並要求黨內改革。

政治評論家金俊逸表示：「保守派已不再是南韓政治主流力量，只是他們自己還沒有發現這一點。」

金俊逸說，國民力量代表的保守派，自一九七○年代以來長期執政且主導南韓社會。但由於前總統朴槿惠任內先後發生世越號船難與親信干政事件，前總統尹錫悅的戒嚴令更遭到主流民意唾棄，過去南韓社會認為保守派腐敗但有能力，進步派清廉卻無能，如今民眾已普遍認為保守派又貪又無能。

北京 南韓 李在明

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