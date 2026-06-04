司法挫敗 川普用301條款維持關稅

美國政府二日宣布，將依三○一條款調查結果，對包括台灣在內六十個主要貿易夥伴輸美產品加徵至少百分之十關稅。表面上，美國將這項關稅包裝為打擊強迫勞動產品的貿易行動，但回顧川普政府過去幾個月的動作，不難發現這項調查真正背景並非強迫勞動問題本身，而是川普政府遭遇司法挫敗後，試圖重建全球關稅體系的政治工程。

今年二月底，美國聯邦最高法院判決美國總統川普無權依據「國際緊急經濟權力法」對全球課徵所謂對等關稅。這項判決重創川普長期主張的關稅政策，然而白宮並未因此放棄關稅。

最高法院判決出爐後，川普隨即改援引貿易法第一二二條，對各國進口商品課徵百分之十全球關稅，作為臨時替代方案。但一二二條款關稅只能實施一百五十天，將於七月到期。因此，如何尋找新的法律依據，成為川普貿易團隊最重要的工作。

就在此背景下，美國貿易代表署三月啟動兩項三○一條款調查。

第一項針對中國、台灣、日本、南韓、歐盟等經濟體的「結構性產能過剩」問題，調查是否透過產業政策、補貼或其他措施造成全球市場失衡；第二項則將範圍擴大至約六十個經濟體，檢視各國是否建立並有效執行禁止進口強迫勞動產品制度。

當時外界即注意到，美國貿易代表葛里爾曾公開表示，希望在一二二條款關稅失效前完成調查並提出結論。如今六月公布的新關稅方案，正是這些調查的具體成果。

根據三○一條款，只要美方認定外國政府政策屬於「不合理」或「歧視性」，並對美國商業利益造成損害，即可採取報復措施，所以三○一條款長期被視為美國最具威力的單邊貿易武器之一。更重要的是，以三○一條款實施關稅，法律基礎遠比緊急命令穩固，不易遭司法挑戰推翻。

此次強迫勞動調查對象和課徵關稅範圍涵蓋全球六十個經濟體，調查過程中，台灣、日本、南韓等盟邦還配合演出與美國溝通，中國根本拒絕向美國提出說明，因為中方早已心知肚明，這項調查是先射箭再畫靶，調查只是過場。

從結果來看，川普政府已逐步達成原本目標。最高法院雖然推翻對等關稅，但白宮透過三○一調查重新搭建另一套法律架構。從產能過剩到強迫勞動，議題不斷變換，但川普核心目標始終是維持關稅工具，重塑全球供應鏈。