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全面勝利 南韓執政黨翻轉地方

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓共同民主黨國會議員和高層幹部3日在國會議員會館大禮堂的開票指揮中心，關注地方選舉開票狀況。（美聯社）
南韓共同民主黨國會議員和高層幹部3日在國會議員會館大禮堂的開票指揮中心，關注地方選舉開票狀況。（美聯社）

南韓三日舉行地方選舉投票，ＫＢＳ等三大電視台在投票截止後發布出口民調顯示，執政黨共同民主黨在十六個廣域市長與道知事選舉中，至少拿下十一席，最大在野黨國民力量黨只在一地明顯領先，另有四個選區戰況膠著。美聯社說，共同民主黨在這次選舉取得壓倒性大勝。

這項結果將使總統李在明獲得更穩固的政治授權，推動其施政議程。在野的國民力量黨則因無法走出前總統尹錫悅違法宣布戒嚴事件陰影，全面潰敗。

共同民主黨可望拿下首爾、京畿道、仁川市、慶尚南道、蔚山市、大田市、世宗市、忠清南道、忠清北道、濟州道等地；國民力量僅在慶尚北道領先。

首爾市長選舉被視為最關鍵的一戰。專家指出，即使贏得多數選區，如果未能拿下首爾，共同民主黨仍難以宣稱全面勝利。

共同民主黨在首爾推出鄭元伍對決現任市長、國民力量黨重量級人物吳世勳。出口民調顯示，鄭元伍領先吳世勳約五點四個百分點，其他出口民調兩人差距更大，首爾將變天。

由於國民力量黨支持度持續下滑，吳世勳刻意與黨中央保持距離，主打多年市政經驗，將自己塑造成穩定可靠的選擇，還抨擊李在明政府政策造成房價和生活成本失控。

四年前，國民力量黨在十六個地方首長中拿下十四個，如今情勢全面逆轉。

首爾政治領導力研究所所長崔鎮表示，李在明若在地方層級獲得更多盟友支持，將更容易推動區域政策，因為目前多數地方政府由國民力量黨掌控。

這次選舉還將補選三百席國會中的十四個席次，這些席次因原任議員出任官員或參加其他選舉而補選。無論補選結果如何，共同民主黨仍將在國會中維持多數地位。

南韓民眾研究院院長鄭漢文表示：「保守派在尹錫悅遭彈劾後支持基盤被削弱並分裂，而自由派則變得更加強大。執政黨的勝利將為李在明政府提供相當穩定的政治基礎。」

南韓 尹錫悅 李在明

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