川普：希望和穆吉塔巴見面

美國總統川普三日表示，伊朗已同意不擁有核子武器，並說伊朗最高領袖穆吉塔巴也參與對美國的談判。川普還表示，他想要與穆吉塔巴見面。

法新社報導，川普在紐約郵報Podcast節目表示：「我希望能和他（穆吉塔巴）見面，我們可能某個時候會見面，這取決於事情後續怎麼發展。」

紐約郵報報導，川普說，美國在荷莫茲海峽周邊實施的海軍封鎖行動有可能會持續到九月七日美國勞動節。這代表整個夏天油價都將維持高檔，恐對十一月期中選舉共和黨選情造成不利影響。

然而，川普說：「我不知道。我是說，我認為有可能（封鎖到勞動節），但我覺得可能性不高。我認為我們能解決。我認為這很快就會自行解決。」

川普大體上維持著他樂觀的基調，表示與伊朗的談判「進展迅速」，並說「我們不會讓他們擁有核武，還有很多其他好事會發生。他們已經同意，他們不會擁有核子武器」。

美國國務卿魯比歐二日在參議院外交委員會聽證會上表示，美國不會以鬆綁制裁換取伊朗重啟荷莫茲海峽，並再次畫下停戰紅線，表明德黑蘭必須放棄核計畫，才可能換取制裁鬆綁。他還透露，伊朗最高領袖穆吉塔巴近來在談判中採取愈來愈積極的角色。

魯比歐說，有跡象顯示，穆吉塔巴更深入參與國家治理，儘管他所有的溝通都是以書面形式並透過中間人傳遞。穆吉塔巴自二月底遭美以襲擊至今未曾公開露面。

伊朗正尋求與美方達成一項臨時的諒解備忘錄，要求美方解除對伊朗制裁並解凍資產。根據半島電視台，伊朗半官方的梅爾通訊社引述一名接近伊朗談判團隊的消息人士說法稱，德黑蘭仍在研究美方最新提案，已有幾日未與美國聯繫。這名官員強調，鑑於伊朗認為美方未遵守停火協議，加上雙方普遍缺乏互信，伊朗正採取強硬立場。