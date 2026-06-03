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戰火下以出版為武器 烏克蘭書展現文化抗爭

中央社／ 基輔3日專電

俄烏戰爭進入第5年，烏克蘭出版界持續透過書籍向世界講述自身故事。近日登場的基輔國際書展節上，有出版社專門出版軍人作家作品，也有出版社致力推出英語版烏克蘭書籍，希望透過出版進行文化抗爭與草根外交。

為期4天的基輔國際書展節（The International BookArsenal Festival）吸引國內外出版商及書商參與，現場設有約150個攤位。書展總監科茲洛維茨（YuliiaKozlovets）表示，即使戰爭持續，烏克蘭文化仍未停歇發展，「一切都同時存在：戰爭與和平；書籍與前線，以及文化抗爭」。

戰爭的影子在書展中清晰可見，場內除有部隊及軍事相關團體設攤，也有組織募集民眾捐贈書籍送往前線與軍醫院，不少軍人作家也親自出席分享創作經驗。

已出版22部作品的軍人作家普齊克（Valerii Puzik）表示，從軍後開始將創作重心轉向戰爭與軍旅生活，「我明白撰寫戰爭的重要性，書寫同袍、在前線經歷…來紀錄回憶與人，這將會成為這場戰事的見證」。

專門出版軍人作家作品的松鼠出版社表示，出版社成立初衷是讓更多人理解前線軍人的處境。員工塔蒂安娜 （Tatiana）指出，2014年頓巴斯戰事爆發時，不少人認為戰爭離自己很遠，因此對國家處境缺乏關注。

她表示，目前約9成出版品由現役或退伍軍人撰寫，累計近80本，題材涵蓋戰俘經歷、無人機作戰及平民在戰爭中的遭遇等。不過，由於民眾長期處於戰爭環境，部分讀者不願再閱讀與戰爭相關的作品，但也有人從書中找到力量與共鳴。

除了記錄戰爭，如何向海外介紹烏克蘭也成為出版界關注課題。

成立2年的Kovyla出版社專門出版介紹烏克蘭的英文書籍。總編輯納里日納（Victoria Narizhna）表示，烏克蘭需要更主動建立自己的國際敘事，「我認為有需要有策略地在國外代表烏克蘭，主動地表達自己，而不是被動地等待一間出版社對其中一本書有興趣，而是主動篩選、建立這個敘述」。

她指出，目前許多國家仍缺乏烏語譯者，英文版可成為其他語言翻譯的基礎，也方便烏克蘭民眾向海外友人介紹自己的國家。她認為，這是一種由民間推動的文化外交。

納里日納表示，目前國際讀者可透過歷史學家浦洛基（Serhii Plokhy）或史奈德（Timothy Snyder）的著作認識烏克蘭，但相關作品多偏向學術研究，因此出版社希望發掘更多以個人經驗出發、較容易閱讀的作品，讓外界從不同角度了解烏克蘭。

她坦言，英文出版市場規模有限，出版社目前僅出版4本書，也面臨資金壓力，但仍認為這項工作十分重要。「電影人、音樂家都在做重要的事，而書籍是我們最熟悉的媒介，我們只是用擅長的方式為烏克蘭努力」。

俄烏戰爭加速烏克蘭出版市場去俄羅斯化。根據烏克蘭國家語言保護（State language protectionCommissioner）專員伊萬諾夫斯卡（Olena Ivanovska）今年3月表示，2025年所有出版社出版品中，至少半數為烏語書籍，首度全面符合相關法規要求。自2023年起，烏克蘭禁止進口來自俄羅斯、白俄羅斯及俄占區出版品；2024年英語書籍流通量也首度超越俄語書籍。

塔蒂安娜表示，原本在戰前閱讀的書籍約7成是俄語作品，但戰爭爆發後已不再閱讀俄語書籍。她支持禁止俄羅斯出版品進口，認為書籍也是一種軟實力工具，「書本從來不只是書本而已」。

烏克蘭 俄烏戰爭

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