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南海黃岩島疑出現「新構造物」 菲律賓調查中：嚴肅看待任何動態
菲律賓一個特別工作小組今天表示，正在調查南海黃岩島（Scarborough Shoal，又稱民主礁）據稱出現新構造物的消息，並補充道，對於可能影響菲國主權的任何動態都嚴肅看待。
路透社報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）5月30日在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）會議場邊告訴記者，他收到關於黃岩島出現構造物的原始訊息。2012年中菲對峙後，當地事實上受中國控制。
鐵歐多洛說：「我還不清楚那是什麼，所以還視為原始訊息。有時他們會在那裡設浮標或其他東西，也有可能是從外面漂進去的。」
西菲律賓海國家工作小組（National Task Force forthe West Philippine Sea）今天發聲明表示：「菲律賓政府嚴肅看待可能影響國家主權、主權權利及在西菲律賓海（West Philippine Sea）管轄權的任何動態。」
西菲律賓海是菲國對其南海專屬經濟區（EEZ）內水域的稱呼。
該工作小組表示，政府相關單位正在運用監測工具來確認新構造物的情況。聲明並提到，菲律賓會繼續堅定不移地捍衛其海洋權益並維護國際法。
鐵歐多洛及西菲律賓海國家工作小組均未提供更多細節。而總部位於美國的海事監測組織「海洋之光」（Sealight）昨天分享的影像顯示，黃岩島這處環礁的入口附近似乎出現一個構造物。
黃岩島是重要漁場，位於菲律賓西岸外海200公里處，與最接近的中國大片陸地海南島則相距874公里。
中國駐馬尼拉大使館未立刻回應路透社的置評要求。
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