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韓地方選舉出大包…首爾14處投票用紙不足 選委會開記者會道歉

中央社／ 首爾3日專電
韓國地方選舉今天登場，不過爆出首爾有部分選區發生投票用紙不足爭議，超過晚間9時還有地方尚未投完票。圖／新華社
韓國地方選舉今天登場，不過爆出首爾有部分選區發生投票用紙不足爭議，超過晚間9時還有地方尚未投完票。圖／新華社

韓國地方選舉今天登場，不過爆出首爾有部分選區發生投票用紙不足爭議，超過晚間9時還有地方尚未投完票，中央選舉管理委員會也開記者會道歉，指出目前掌握有14處投票所的用紙不足。

韓國地方選舉本來投票時間為今天早上6時至下午6時，不過爆出首爾松坡區等10多處投票所發生投票用紙不足、投票一度中斷的情況，過了投票截止時間仍遲未能讓選民完成投票，只能延長投票時間。

中央選舉管理委員會在晚間9時召開記者會道歉，事務總長許鐵薰表示，「由於部分投票所的用紙不足，給各位國民帶來了巨大的混亂與擔憂，對於損害國民對公正選舉管理的信任這一點，我們深感責任重大，並致以深深歉意」。

許鐵薰指出，選委會在知情後，立即將選票運送至投票用紙不足的投票所，並採取措施與引導，確保在投票所等待的選民超過截止時間也能正常進行投票。他說：「嚴肅看待此次事件，將在開票結束後，準確查明投票用紙不足的原因與問題點，並制定防止再次發生的對策。」

中央選舉管理委員會補充，目前掌握到有14處投票所發生用紙不足，包括松坡區12處、江南區及廣津區各1處。

選委會提到，投票用紙準備數量主要是考量近期選舉的投票率、事前投票等做決定。這次松坡區共有146個投票所，選票印刷的張數是選民人數的50%，因部分地方選民人數比預期還要多，出現了投票用紙不足的情況。

以道歉記者會的時間點來看，中央選舉管理委員會指出，目前仍有投票所持續進行投票程序中，至於會延長至何時尚無法給予答覆。

投票 首爾 選委會 韓國

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