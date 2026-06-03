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「不該發生的怪事」南韓地方選舉選票不足爭議 在野黨：必將追究責任

中央社／ 記者楊啟芳首爾3日專電
韓國地方選舉今天登場，傳出首爾有部分選區發生選票不足、投票一度中斷，導致過了截止時間仍有選民未完成投票，引發民眾不滿，在野黨國民力量表示必將嚴正追究責任。圖／新華社
韓國地方選舉今天登場，傳出首爾有部分選區發生選票不足、投票一度中斷，導致過了截止時間仍有選民未完成投票，引發民眾不滿，在野黨國民力量表示必將嚴正追究責任。圖／新華社

韓國地方選舉今天登場，傳出首爾有部分選區發生選票不足、投票一度中斷，導致過了截止時間仍有選民未完成投票，引發民眾不滿，在野黨國民力量表示必將嚴正追究責任。

根據韓聯社報導，今天地方選舉期間，首爾松坡區、江南區、廣津區、銅雀區等10多處發生選票不足、投票一度中斷的情況，外界批評中央選舉管理委員會管理不善。雖然投票截止時間為下午6時，但有地方直到超過7時才讓所有選民進入投票所。

出現相同問題的投票所都緊急發放「候補票」來識別選民身分。報導指出，通常候補票是用來證明選民在截止時間（下午6時）前已抵達投票所的憑證，但這次卻不得不在投票截止後才開始發放，作為權宜之計。

曾在選管會工作約30年後退休的A先生表示，「我在職時不可能發生這種事，現在竟然發生了根本不該發生的怪事。」他指出，如果事先投票率較高，為了節省預算，確實有時只會印製相當於選民數70%的選票，但原則上仍應準備100%。

曾任中央選管會高層職務的人士B則表示，過去地方選舉投票率通常較低，因此一直有不會準備100%選票的慣例，「我認為這次問題就是這項慣例造成的。」也有推測認為，這次地方選舉候選人眾多，可能因此導致選票數量不足。

國民力量中央選舉對策委員會公報團長朴成訓對此表示，「連選票都準備不足的無能選管會，對於這起剝奪國民參政權、踐踏憲政秩序的事件，必將嚴肅追究責任。」

朴成訓批評，「竟然連最基本的選票準備工作都未能妥善完成，導致如此荒謬的大混亂，究竟有哪位國民能夠接受？」他也強調，將動用一切手段與方法，徹底查明此次事件原因，並採取所有必要措施，確保相關責任人受到應有處分。

韓國 投票 首爾

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