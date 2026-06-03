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想讓普亭難堪？聖彼得堡經濟論壇登場 烏無人機突襲當地石油碼頭

中央社／ 聖彼得堡3日綜合外電報導
就在俄羅斯聖彼得堡年度經濟論壇今天登場之際，烏克蘭無人機襲擊了聖彼得堡一處石油出口碼頭，企圖讓俄羅斯總統普亭難堪，並凸顯俄國大城市有多脆弱。圖／法新社
就在俄羅斯聖彼得堡年度經濟論壇今天登場之際，烏克蘭無人機襲擊了聖彼得堡一處石油出口碼頭，企圖讓俄羅斯總統普亭難堪，並凸顯俄國大城市有多脆弱。圖／法新社

就在俄羅斯聖彼得堡年度經濟論壇今天登場之際，烏克蘭無人機襲擊了聖彼得堡一處石油出口碼頭，企圖讓俄羅斯總統普亭難堪，並凸顯俄國大城市有多脆弱。

烏克蘭無人機鎖定襲擊普亭（Vladimir Putin）故鄉聖彼得堡，正值該地舉辦俄羅斯版「達沃斯」（Davos）年度經濟論壇之際。該論壇目的在吸引外國投資並展現俄國最好的一面。俄烏戰爭已持續4年多，雙方不斷升級對彼此的打擊，短期內看不到停火的跡象。

路透社報導，從歷史悠久的聖彼得堡市中心可以看見石油出口碼頭遭擊中後竄出的濃煙沖天。路透社記者報導今天上午聽到巨大的爆炸聲響。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）證實，烏軍無人機擊中這處石油碼頭，並表示他們還鎖定了聖彼得堡附近一處軍事設施。

聖彼得堡市長貝格洛夫（Alexander Beglov）表示，該市3個不同行政區內的「基礎設施目標」遇襲。列寧格勒州州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）則表示，防空系統夜間擊落了59架無人機。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）在通訊平台Telegram上表示，當地的甫爾可伏機場（Pulkovo）暫時限制航班起降。當地媒體報導，超過30個航班因此延誤或取消。

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