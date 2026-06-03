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泰國前總理戴克辛獲泰王特赦 女兒：全家感激又欣喜

中央社／ 曼谷3日專電
泰國司法部今天表示，前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）列入泰王為慶祝王后生日所頒布的特赦名單中，獲免除剩餘刑期，並可解除電子腳鐐，恢復自由身。圖／法新社
泰國司法部今天表示，前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）列入泰王為慶祝王后生日所頒布的特赦名單中，獲免除剩餘刑期，並可解除電子腳鐐，恢復自由身。圖／法新社

泰國司法部今天表示，前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）列入泰王為慶祝王后生日所頒布的特赦名單中，獲免除剩餘刑期，並可解除電子腳鐐，恢復自由身。戴克辛的女兒平通塔對此表示，全家都對該消息表示感激與欣喜。

根據泰王發布的特赦令，為慶祝王后生日，對符合資格的受刑人給予特赦。民族報（The Nation）報導，司法部長魯塔蓬（Rutthaphon Naowarat）證實，戴克辛已獲得特赦，解除電子監控。

魯塔蓬表示，戴克辛剩餘刑期已不足一年，符合2026年皇家特赦令規定，可立即獲釋，不必服完剩餘刑期，也不再需要接受假釋監管或定期向相關機關報到。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，戴克辛的女兒平通塔（Pintongta Shinawatra Kunakornwong）含淚表示，全家人對這個消息很感激也很欣喜。

她說：「我為我的父親，為我們的家人，也為所有其他獲得赦免的家庭感到高興。」

平通塔表示，她已與妹妹、前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）通電話，兩人都感到如釋重負，十分欣喜。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今早則對戴克辛獲特赦表示恭賀，但拒絕就此事做出評論。他指出，是從新聞報導中得知特赦消息，並說，「今天是個吉日，不談其他事」。

另外，戴克辛創立的為泰黨（Pheu Thai）秘書長、現任教育部長巴瑟（Prasert Jantararuangtong）今天向媒體駁斥有關戴克辛可能干預黨務的說法。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，巴瑟表示，戴克辛獲得特赦對所有黨員和重要人士都是「令人振奮的消息」，並強調，「戴克辛與為泰黨有長期的聯繫，被視為該黨的精神領袖」。不過，巴瑟否認戴克辛會指導該黨的運作或政策方向，並向公眾保證，為泰黨將在嚴格的制度框架下運作。

巴瑟說，戴克辛是位學識淵博、經驗豐富的人物，曾擔任國家領導人，因此向他徵求意見是慣例，並補充說，若有機會，他也非常樂意就某些事項請教戴克辛。

今年76歲的戴克辛自2025年9月起因貪腐案服刑1年，並在5月11日獲假釋出獄，如今獲得特赦，剩餘刑期獲免除，正式恢復自由身。

泰國 泰王

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