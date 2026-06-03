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遭通緝仍發聲 前香港議員劉珈汶：為守護未來而戰

中央社／ 奧斯陸3日專電

奧斯陸自由論壇1日開幕，香港前區議會議員劉珈汶受邀專題演講。現遭港府通緝的劉珈汶接受中央社訪問表示，民主奮鬥的核心在於追求自由與未來，而非僅流於「反共」的被動反抗；台灣社會近年展現的民主韌性有目共睹，台港在日常文化與主體性的傳承上應持續相互支持。

奧斯陸自由論壇每年在挪威首都奧斯陸（Oslo）舉行，匯聚全球人權捍衛者。劉珈汶（Carmen Lau）是首日登台的主要演講者之一，她在演講中揭露目前香港有1946名政治犯，因為「想要對自己的未來有發言權」獲罪。

劉珈汶2019年當選香港區議員，時年24歲，與民主派聯盟共拿下452席中的388席。「國家安全法」實施後，劉珈汶被迫辭職，2021年出走，此後面臨多張逮捕令。

現年31歲的她在2024年平安夜遭香港政府以違反國安法為由，發出百萬港元（約新台幣400萬元）懸賞通緝。

她在演講中指出，即便目前流亡英國，仍面臨嚴峻的跨國鎮壓，包括鄰居收到利用人工智慧（AI）技術生成、抹黑女性形象的捏造影像，用性別化的心理戰，要讓受害者在社群中感到孤立不安。

針對台灣社會常有「今日香港，明日台灣」的討論，劉珈汶在演講後接受中央社記者訪問指出，台灣人目睹香港自2014年以後的經歷與轉折，從雨傘運動和「反送中」吸取經驗，將其內化為自身的社會韌性與防衛機制，這項成果如今在國際社會讓大家都看到了。

劉珈汶強調，民主倡議與奮鬥的關鍵在於思維的翻轉，「我們不只是要反對某些事物，我們其實是為了民主與自由」。

她直言，反抗一個具體的敵人相對容易，但若抗爭僅建立在「反對」之上，一旦敵人改變模樣或消失，行動便容易迷失方向。因此，必須清晰認知自己是為了守護什麼樣的未來而戰。

談及台灣民眾如何實質協助海外港人，劉珈汶表示，對於散落全球的香港流亡群體而言，「存在本身就是一種抵抗」。台灣能提供最直接的幫助，就是一起和香港人記住並傳承自身的主體性與文化，讓民主的種子在自由的土地上延續。

她同時在演講中呼籲全球消費者審視日常行為，警惕瀏覽抖音、小紅書或購買Shein的廉價商品，以及強迫勞動商品背後的威權演算法與宣傳控制。

面對百萬通緝令與跨國滋擾，劉珈汶表示，支撐她持續傳遞「希望」的動力來自於「人」。捍衛民主不是單一區域的課題，正如在奧斯陸自由論壇中，來自全球各領域的行動者各盡其力，「這不只是一個香港人的抗爭，或是一個台灣人的抵抗，民主都是一樣的，大家殊途同歸」。

香港 港府 挪威

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