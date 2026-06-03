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烏東俄占領區巴士遭無人機擊中 7死11傷

中央社／ 莫斯科3日綜合外電報導

俄羅斯扶植的烏克蘭東部頓內茨克州有關當局今天表示，1輛從俄國首都莫斯科前往克里米亞的巴士，於行經當地時遭無人機擊中，造成7人死亡、11人受傷。

法新社報導，這起事件發生的前一天，俄羅斯甫對烏克蘭多處發動大規模無人機與飛彈攻擊，造成至少23人喪生。

而今天的無人機攻擊事件發生在俄國掌控的烏東頓內茨克州（Donetsk），而遭波及的巴士當時正從俄國首都莫斯科（Moscow）前往克里米亞（Crimea）主要城市辛費羅波（Simferopol）。

俄方任命的頓內茨克首長普希林（Denis Pushilin）在通訊軟體Telegram寫道，這輛巴士在葉納基耶沃（Yenakiyevo）遇襲，初步報告顯示有7名平民喪生。

他補充說：「另外有11人受到程度不一的傷勢，目前都在接受必要的醫療照護。」

俄羅斯2014年武力併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），並於2022年2月全面侵略烏克蘭。此後4年多來，俄烏雙方持續透過飛彈與無人機互相攻擊。

烏國昨天指出，俄國當天對烏發射73枚飛彈及656架無人機，癱瘓部分防空系統，重創包括首都基輔（Kyiv）、第聶伯羅（Dnipro）等城市，為近期規模最大的一次攻擊行動。

而今天，俄羅斯表示，其防空部隊在多地攔截了354架烏國無人機，範圍包括與烏接壤的地區以及克里米亞。

俄國國防部表示，貝爾哥羅德（Belgorod）、庫斯克（Kursk）等西部地區，以及莫斯科附近與亞速海（Sea of Azov）上空均出現無人機，俄方已一一擊落。

無人機 俄國 俄羅斯

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