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韓國地方選舉晚間起開票 執政黨能否擴大勢力成焦點

中央社／ 首爾3日專電
韓國地方選舉3日登場，投票於韓國時間下午6時截止，預計開票將進行超過7個小時。圖為首爾一處位於小學的投票所。中央社
韓國地方選舉3日登場，投票於韓國時間下午6時截止，預計開票將進行超過7個小時。圖為首爾一處位於小學的投票所。中央社

韓國地方選舉今天登場，投票將於韓國時間下午6時截止，預計開票將進行超過7個小時，而這次地方選舉正值總統李在明執政滿1年，外界關心執政黨在地方勢力是否會進一步擴大。

根據韓聯社報導，第9屆地方選舉及國會議員補選今天在全國同步舉行，開票作業將於投票結束後的下午6時20分左右開始，最快可望自明天凌晨0時左右起看出當選者輪廓；不過若屬於激烈拉鋸、票數差距極小的地區，則可能要到明天凌晨3至4時左右才能決定勝負。

雖然各區、市、郡情況不同，但預計首批開票結果將於今天晚間7時30分左右公布。

中央選舉管理委員會將依序經過開啟票箱、依選舉類別分類選票、由選票分類機進行分類、人工複核（手工驗票）、計票、確認開票狀況表、委員檢查、中央選管委員長公布最終結果等程序後，在中央選舉管理委員會官網公開開票結果。

報導指出，這次地方選舉平均開票時間可能較2022年第8屆地方選舉的7小時40分鐘略長。主因是這次選舉新增了人工複核程序，這個程序是從2024年第22屆國會議員選舉起開始實施。

此次選舉全國共設置258個開票所，投入約19萬7000名投票管理人員及11萬7000名開票管理人員，總計超過31萬4000人參與選務工作。

這次地方選舉是李在明政府上台滿1年後舉行的全國性選舉，在野黨國民力量主打「審判政府論」，執政黨共同民主黨則以「審判內亂勢力」為主軸，將矛頭指向國民力量展開選戰。

若政府與執政黨在本次選舉中獲勝，將繼掌握立法與行政權力後，進一步掌握地方權力，為執政第2年取得強大的施政動能；若在野黨獲勝，執政陣營憑藉國會壓倒性席次推動的各項國政課題，可能遭遇部分阻力。

雖然政界內外對於勝負標準有各種不同解讀，但多數分析認為，首爾與釜山的選舉結果將成為本次選舉的關鍵指標。

李在明 韓國 國會 地方選舉

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