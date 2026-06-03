示警普亭 俄央行：戰爭開支讓國家經濟快崩潰

俄羅斯於2日凌晨對烏克蘭發動數月來規模最大的空襲行動，出動數百架無人機並發射多枚飛彈。烏克蘭當局證實，此波轟炸已造成首都基輔、東南部城市第聶伯羅(Dnipro)等地至少18人死亡、逾百人受傷。與此同時，克里姆林宮內部正爆發俄烏戰爭以來最嚴重的財政分歧，財政部與央行官員已向總統普亭發出預警，指出龐大的戰爭開支已令國家經濟面臨崩潰邊緣。

央廣綜合路透、美聯社報導，根據烏克蘭空軍統計，俄軍在此次行動中一共出動了656架無人機，並發射73枚飛彈，其中包括8枚射程達1000公里、難以攔截的「鋯石」(Zircon)極音速巡弋飛彈。這波空襲是基輔短短不到一個月內第三度遭受大規模襲擊，導致基輔市6人喪命、一棟24層公寓大樓部分倒塌；第聶伯羅則有12人遇襲死亡，其中包括3歲及8歲的孩童。診所、幼兒園及多處民宅起火，部分地區出現大規模停電，當地民眾形容現場宛如「世界末日」。

對此，俄羅斯國防部與克里姆林宮表示，俄軍正系統性地打擊烏克蘭在基輔等城市的軍事與工業設施。克宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)指出，此次加大打擊力道，是為報復烏軍上周對烏東盧甘斯克(Luhansk)俄控區一座學生宿舍發動攻擊並導致21人死亡的事件。培斯科夫稱，若基輔政權刻意對平民犯下此類恐怖暴行，戰爭已進入「不同的模式」。

烏克蘭方面則強烈否認對學生發動攻擊，強調當時襲擊的精準目標是該地區的無人機指揮中心。烏克蘭總統澤倫斯基痛批俄羅斯在玩弄話術，指責其空襲平民的行為是厚顏無恥的勒索。

美聯社引述分析人士指出，由於俄羅斯在烏克蘭戰場的進展不如預期，加上烏克蘭近期頻繁利用無人機切斷俄軍補給線，並精準破壞俄國境內的石油設施，使得這場「特別軍事行動」的影響在俄國境內已越發難以掩蓋，總統普亭正承受製造正面消息的巨大壓力。

然而，根據媒體掌握的俄國政府內部文件，俄羅斯財政部與中央銀行官員已向普亭發出強烈預警，指出戰爭預算已「快撐不住」，恐導致預算赤字擴大至危險程度。數據顯示，俄羅斯今年前四個月的預算赤字已飆升至5.9兆盧布(約808億美元)，高出全年計畫的50％。

受到西方制裁與財政黑洞衝擊，俄羅斯經濟目前正徘徊在衰退邊緣。2026年的GDP成長預期已從原本的1.3％大砍至0.4％，且第一季經濟出現了3年來首次萎縮。面對大後方的經濟警訊與前線的僵局，普亭正陷入是否繼續投入龐大資金維持戰爭的抉擇。