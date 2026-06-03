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美軍司令稱南韓是插向中國的匕首 北韓痛斥圍堵北京
駐韓美軍司令布朗森日前將南韓比喻為「插向亞洲心臟的匕首」。北韓今天痛斥這種說法反映華盛頓意欲圍堵中國的戰略，中國上週即已公開譴責相關言論充滿敵意，「已經越線」。
法新社報導，外界日益揣測美國可能尋求擴大駐韓美軍（USFK）角色，使其承擔反制中國區域影響力的任務。布朗森（Xavier Brunson）便是在此背景下於受訪時發表上述言論。
目前約有2萬8500名美軍部署在南韓，協助防衛擁有核武力量的北韓。
官方性質的北韓中央通信社（Korean Central NewsAgency）發表分析人士金明哲（Kim Myong Chol）的評論，稱布朗森所言顯示美國是「騷擾和平的首謀與世界上最惡劣的戰爭帝國」。金明哲目前旅居日本，外界視他為北韓非官方的海外發言人。
金明哲表示，這些言論反映出華盛頓意圖將南韓「作為地緣政治的重要工具，實現其以圍堵中國為目標的區域戰略。」
數十年來，中國一直是北韓最主要的貿易夥伴，也是北韓外交與經濟的關鍵支持者。
南韓總統府週末表示已注意到布朗森的言論，並稱一直在「就所有相關議題，透過各層級管道保持溝通」。
包括News1與中央東洋廣播（JTBC）在內的南韓媒體報導，首爾已就此事向美方表達關切。
陸軍上將布朗森在採訪中表示：「當（中國人）從中國東部沿海向外眺望，首先看到的就是南韓，一把插向亞洲心臟的匕首。」
根據美國陸軍戰爭學院（US Army War College）戰略研究所發布的訪談逐字稿，布朗森也將日本比喻為對抗中國區域野心的「盾牌」。
北京駐首爾大使館上週公開譴責相關言論「已經越線」並且「充滿對中國的敵意與攻擊」，質問這些言論是否已經獲得華府授權。
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