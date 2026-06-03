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因應真主黨威脅 以色列推超級計畫發展北部社區

中央社／ 耶路撒冷2日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡今天宣布，政府將撥款130億謝克爾（逾45億美元、新台幣1410億元），用於保護和發展與黎巴嫩接壤的北部社區。

法新社報導，過去幾週來，這些靠近黎巴嫩邊境沿線的北部社區持續遭受獲伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）猛烈砲火攻擊。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示：「政府今天做出重大決定，以強化北部地區安全。除了先前投入的70億謝克爾之外，我們將再追加130億謝克爾的投資，總計200億謝克爾將用於北部社區發展。」

尼坦雅胡辦公室將這項方案稱為「超級計畫」（mega-plan），共有3項具體措施，包括在公車站、購物中心和公園等公共場所增設1800座防護掩體，並翻新約500座既有掩體，以抵禦來襲火箭與無人機。

此外，政府將向居住在黎巴嫩邊境9公里範圍內的居民提供補貼，用於在住宅內建造安全屋。

第3項則是透過改善醫療、交通、教育、觀光基礎設施和就業機會，以吸引10萬新居民遷入。

在尼坦雅胡做出上述宣布前，反對派人士批評政府長期忽視位於黎巴嫩邊境沿線的地區。

以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）、前國防軍參謀總長埃森科特（Gadi Eisenkot）和在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）及等人昨晚在社群平台X發文指出，僅3名部長出席內閣會議討論北部情勢。

埃森科特寫道：「北部居民需要的是能看見他們、保護他們的領袖。」

以色列 真主黨 黎巴嫩

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