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聖彼得堡經濟論壇將登場 俄稱擊落30架無人機

中央社／ 聖彼得堡3日綜合外電報導

俄羅斯聖彼得堡年度經濟論壇將在今天登場，列寧格勒州州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）表示，俄國已在列寧格勒州擊落30架無人機並持續擊退攻勢。

路透社報導，列寧格勒州（Leningrad）位在莫斯科西北方，擁有關鍵能源出口設施與大型煉油廠，今天將在聖彼得堡（St. Petersburg）舉行第5屆戰時經濟會議。

這是當地自俄羅斯2022年出兵烏克蘭以來第5度舉行投資論壇，開幕前數小時，烏克蘭首都基輔遭遇致命無人機與飛彈攻擊。俄方說，烏克蘭日前攻擊烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）俄羅斯占領區的學生宿舍，俄方因此反擊。

聖彼得堡是俄羅斯第2大城市，也是總統普丁（Vladimir Putin）的家鄉。俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）在通訊平台Telegram上表示，當地的甫爾可伏機場（Pulkovo）暫時限制航班起降。

烏克蘭近來加強攻擊俄羅斯能源基礎設施，持續試圖切斷莫斯科當局收入來源。烏克蘭昨天以無人機攻擊俄國南部伊利斯基（Ilsky）煉油廠。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在Telegram上表示，今天凌晨另有13架飛往莫斯科的無人機遭擊落。莫斯科東南方的坦波夫州（Tambov）州長也發文說，米丘林斯克市（Michurinsk）一座工業設施附屬建築物受損。

路透社無法獨立核實上述所有消息。

烏克蘭 俄羅斯 基輔 無人機

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