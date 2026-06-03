英國會點名Palantir 稱不接受公共服務過度依賴美企

英國國會一個委員會今天發布報告，點名美國帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies）是英國公共部門過度依賴美國企業的典型案例，並稱此為「不可接受的弱點」。

路透社報導，Palantir最受矚目的合約之一，是與英國國民保健署（National Health Service，NHS）簽訂的資料平台合約，價值3.3億英鎊（新台幣139.6億元），旨在整合醫療數據，協助醫護人員進行決策。

這項為期7年的合約於2023年簽署。英國國會科學、創新暨科技委員會（Science, Innovation andTechnology Committee）警告政府應避免「供應商鎖定」（vendor lock-in）風險，並敦促政府考慮啟動合約中的提前終止條款。

委員會這份長達70頁的報告指出，儘管Palantir與「英國價值觀存在明顯落差」，但這家美國企業在英國公共部門的影響力卻持續擴大。

報告指出，Palantir長期為美軍及美國移民執法機構提供軟體服務，同時也提及共同創辦人、億萬富豪提爾（Peter Thiel）的政治立場。

報告指出，提爾為美國總統川普早期的支持者，他曾公開批評國家醫療保健制度（National HealthService）的理念；此外，Palantir也曾發布帶有明確政治立場的宣言。

委員會在報告中表示，「政府推動數位化轉型的雄心，可能隨時因為境外決策而受挫，而這些決策可能只是基於外國商業機構或國家行為者的狹隘利益。」

委員會僅能提出建議，是否採納仍由英國政府決定。

委員會報告認為，英國政府缺乏一套連貫且完整的公共服務數位轉型計畫，表示政府宣稱透過數位改革每年可節省450億英鎊的目標「過度樂觀，令人擔憂」。