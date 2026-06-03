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哥倫比亞極右候選人獲川普背書 矢言強化美哥關係

中央社／ 波哥大3日綜合外電報導

在獲美國總統川普公開背書後，哥倫比亞極右翼總統候選人艾思普雷雅矢言，若在21日決選中勝選，將與美國建立更緊密的關係。

綜合法新社與路透社報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，這次選舉結果「對哥倫比亞的未來及美哥關係至關重要」，同時讚揚綽號「老虎」的艾思普雷雅（Abelardo de laEspriella），因為「他在人生中取得巨大成就，以及他對我個人的政治支持」，並將給予他「毫無保留的全力的支持」。

現年47歲的右翼領先候選人艾思普雷雅是一名百萬富豪律師，以「打擊犯罪的政治素人」形象投入選戰。

他表示，若能在第2輪決選中擊敗左翼參選塞培德（Ivan Cepeda），哥倫比亞與華府的關係將「前所未有地緊密」。

在哥倫比亞因毒品引發的游擊隊暴力衝突激增之際，艾思普雷雅在首輪選舉中以超過43%的得票率爆冷勝出，先前最被看好的塞培德則獲近41%選票。

目前得票率位居第3的保守派候選人瓦倫西亞（Paloma Valencia）已表態支持艾思普雷雅。

艾思普雷雅主張對非法武裝團體採取嚴厲攻勢，並將興建10座巨型監獄，讓人不禁聯想起薩爾瓦多（ElSalvador）鐵腕打擊犯罪的總統布格磊（NayibBukele）。

艾思普雷雅在社群媒體分享影片專訪中表示：「美國在打擊犯罪和毒品恐怖主義方面扮演關鍵角色，有助於讓哥倫比亞從種種痛苦與暴力中解脫。」

他並強調，他與川普「在捍衛民主、捍衛自由、捍衛法治上，擁有共同的價值觀與原則」。

哥倫比亞 川普 老虎

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