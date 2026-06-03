索羅門承諾檢視與中保密安全協議 澳盼深化警務

索羅門群島新任總理瓦爾（Matthew Wale）今天表示，他將「檢視」該國於2022年與中國簽訂、內容保密的安全協議。這份協議過去曾引發澳洲與美國的關切。

法新社報導，瓦爾與澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）一同接受媒體訪問，當被問及這項與中國的安全協議，瓦爾表示，「我們將進行檢討，就像我們也在檢討與其他許多國家簽署的安全協議一樣」。

當被問及是否會公開這份與中國的協議內容時，瓦爾表示，該協議含保密條款，且他本人也是直到訪澳前一天才首次見到這份文件。

他在記者會上指出：「我必須撤換若干關鍵職位上的人員。我之前甚至沒拿到協議的副本，直到離開（索羅門）前一日才見到，所以我並未詳閱內容。」

索羅門群島人口80萬，地理位置在澳洲東北方2000公里。澳洲是這個大洋洲國家最大援助提供國，歷來也在當地危機時提供警力支援。

中國則是索羅門群島最大的雙邊債權國，該國去年因基礎建設項目向中國各大銀行貸款，債務規模在去年倍增。

澳洲目前正積極因應中國在索羅門群島的影響力。在瓦爾上個月承諾變革並當選總理後，澳方隨即乘勢重建雙邊關係。

艾班尼斯今天表示，澳洲與索羅門兩國將著手推動一項「全面性」新條約，也會深化警務合作。

艾班尼斯補充，這項條約將「以互信、互重及公開對話為基礎」。

雙方也同意重啟一項重大的警察訓練協議。這項協議在索羅門上屆親中政府時期陷入停擺，當時的索羅門政府允許中國警察進入村落，蒐集住戶與生物識別資料，推展1個中國的治安模式。

澳洲持續與南太平洋多個小而具戰略地位的島國強化聯繫，包括與吐瓦魯、諾魯及巴布亞紐幾內亞簽訂條約，提供重大經濟援助。交換條件則是這些國家必須在安全層面對中國設限。

此外，萬那杜及斐濟也表示兩國已接近與澳洲簽署類似協議。