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玻利維亞動盪 國防部長辭職
玻利維亞國防部消息人士說，國防部長薩立納斯（MarceloSalinas）今天辭職。玻國歷經數週社會動盪和大規模示威，抗議群眾過去一個月來在主要城市封堵街道。
路透社和法新社報導，政府消息人士表示，原擔任反毒主管的胡斯帝尼亞諾（Ernesto Justiniano）已獲點名接替薩立納斯。
近來工會和支持前左派總統莫拉萊斯（EvoMorales）的團體領導反政府抗議活動，導致供應鏈受阻，並要求中間派總統巴斯（Rodrigo Paz）下台。巴斯去年11月上任，終結近20年左派執政。
巴斯上週採取行動，不排除宣布緊急狀態，可能出動軍隊上街維持秩序。
勞工、農民、礦工、運輸業者及教師等團體走上街頭，要求政府採取措施因應國家40年來最嚴重的經濟危機。
抗議群眾要求新政府撤回撙節措施，並解決生活成本上升等問題。
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