快訊

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

超商雞胸肉為何特別嫩？專家揭「關鍵成分」吃多當心害骨質流失

美伊談判現況曝光！魯比歐再畫停戰紅線 爆伊朗最高領袖「變積極」

聽新聞
0:00 / 0:00

玻利維亞動盪 國防部長辭職

中央社／ 玻利維亞拉巴斯2日綜合外電報導

玻利維亞國防部消息人士說，國防部長薩立納斯（MarceloSalinas）今天辭職。玻國歷經數週社會動盪和大規模示威，抗議群眾過去一個月來在主要城市封堵街道。

路透社和法新社報導，政府消息人士表示，原擔任反毒主管的胡斯帝尼亞諾（Ernesto Justiniano）已獲點名接替薩立納斯。

近來工會和支持前左派總統莫拉萊斯（EvoMorales）的團體領導反政府抗議活動，導致供應鏈受阻，並要求中間派總統巴斯（Rodrigo Paz）下台。巴斯去年11月上任，終結近20年左派執政。

巴斯上週採取行動，不排除宣布緊急狀態，可能出動軍隊上街維持秩序。

勞工、農民、礦工、運輸業者及教師等團體走上街頭，要求政府採取措施因應國家40年來最嚴重的經濟危機。

抗議群眾要求新政府撤回撙節措施，並解決生活成本上升等問題。

玻利維亞 緊急狀態 工會

延伸閱讀

肯亞擬允美國設伊波拉隔離設施 民眾抗議遭開槍釀2死

加州州長選舉首輪戰況膠著 三強鼎立爭奪2決選席次

伊朗總統驚傳請辭！辭呈揭內鬥遭架空「我已無法治理國家」

聯合國將召開緊急會議 商討以軍對黎巴嫩最新攻勢

相關新聞

中印邊境問題從何而來？看亞洲兩強何以陷入《百年困局》

當今的全球第一人口大國印度，既是充滿經濟發展潛力的區域，也是印太安全的關鍵節點之一。單以地緣政治的影響和地位來說，印度與前第一人口大國——中國的關係，本就註定波濤洶湧、明槍暗箭不斷。而中印雙邊關係更牽動著廣袤南亞地區是否長保和平或陷入動盪；更甚者，由於中國持續在經濟與軍事層面對外擴張、動輒以武力威脅製造混亂與不安，不幸身為中國周邊鄰居的眾國，也就對任何曾經或高度可能與中國爆發衝突的國家動態，繃緊神經。

靠詩歌隱喻就「越獄」成功 AI巨頭安全屏障淪虛設

科技巨頭築起AI模型安全策略高牆，怎料致命罩門竟是幾句文學隱喻？研究驚爆，利用詩歌就能輕易破解AI系統、繞過存取限制。當最頂級的防禦淪為擺設，藏在社交媒體後的AI生成假訊息與致命漏洞，究竟還鎖著哪些大廠不敢公開的發布風險？

平內亂vs.阻暴政！南韓地方選舉今投票 對決上升至中央層級

南韓3日舉行地方選舉投票，提前投票率達23.51%，創下歷代地方選舉最高紀錄。執政黨「共同民主黨」與在野黨「國民力量」分別解讀為「國政安定論」與「牽制論」的產物，各自往有利方向解讀。中央日報解釋，數據細節顯示分析遠非如此單純。

俄無人機狂轟烏克蘭增至23死 澤倫斯基急求援

俄羅斯今天發動數百架無人機和數十枚飛彈對烏克蘭發動大規模空襲，造成至少23死、130傷，並炸毀多棟建築。烏克蘭總統澤倫斯...

疑中國駭客所為 釣魚郵件鎖定台灣與捷克竊取資料

資安公司Seqrite近期揭露一項疑似與中國駭客組織有關的新型網路間諜活動，攻擊者鎖定捷克與台灣的政府官員與民眾，以釣魚...

停業酒吧、舊警局便宜住 倫敦「房屋看管人」的酷與苦

倫敦房租太貴，愈來愈多人去住空屋，包括閒置的辦公室、酒吧、旅館，甚至警察局。住空屋只需付便宜的權利金，還有仲介公司幫忙打點，這種居住方式的正式名稱為財產監護（property guardianship），也就是看管房子。倫敦人為什麼流行住空屋，有何優缺點？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。