玻利維亞動盪 國防部長辭職

當今的全球第一人口大國印度，既是充滿經濟發展潛力的區域，也是印太安全的關鍵節點之一。單以地緣政治的影響和地位來說，印度與前第一人口大國——中國的關係，本就註定波濤洶湧、明槍暗箭不斷。而中印雙邊關係更牽動著廣袤南亞地區是否長保和平或陷入動盪；更甚者，由於中國持續在經濟與軍事層面對外擴張、動輒以武力威脅製造混亂與不安，不幸身為中國周邊鄰居的眾國，也就對任何曾經或高度可能與中國爆發衝突的國家動態，繃緊神經。

2026-06-03 09:36